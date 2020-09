Riduzione dei volumi, calo vendite e Covid-19, Pilkington incontra i sindacati

SAN SALVO. "Lo scorso venerdì si è svolto un incontro tra le Organizzazioni sindacali, la RSU, e l’azienda per analizzare la situazione attuale. Il primo tema affrontato è stato quello della situazione COVID 19 alla luce dello sfortunato coinvolgimento di un collega di manutenzione che è risultato positivo all’infezione da coronavirus; l’azienda ha comunicato di che aver ricostruito un primo elenco di contatti che sono stati sottoposti da subito ai test sierologici e successivamente in raccordo con gli organi sanitari a tampone. Il personale non lavorerà in attesa dell’esito degli esami ed inoltre, come previsto dal protocollo condiviso con il comitato COVID 19 sono stati sanificati tutti gli ambienti: uffici, bagni, sale riunioni, e altre aree di pertinenza. Successivamente ci è stata comunicata la positività di altri tre colleghi anche essi facenti parte dell’officina di manutenzione. La situazione è monitorata in accordo con i responsabili sanitari anche con riferimento alle ditte esterne operanti in quell’area.

L’azienda ha riconfermato che c’è una riduzione consistente di volumi come conseguenza economica della pandemia. Dalle prime indicazioni dei nostri clienti il recupero del calo delle vendite sarà lento e progressivo nei prossimi anni con ricadute sul carico impianti delle linee produttive e la necessità di ricorrere alla cassa integrazione.

La parte sindacale ha espresso forte preoccupazione rispetto alla crisi che stiamo vivendo ed in particolare per i colleghi del CRS che sono in parte in attesa di ricollocazione, ricordando all’azienda il grande senso di responsabilità e di partecipazione dei lavoratori alle sfide affrontate, ed ha chiesto alla stessa di mettere in campo tutte le iniziative (anche quelle formative di politica attiva del lavoro) volte a dare opportunità di ricollocazione dei lavoratori; L’azienda nelle prossime settimane procederà alla progressiva ricollocazione dei lavoratori.



Visto il momento difficile, visto i protocolli sanitari che impediscono assembramenti, sarete sistematicamente informati sulla situazione aziendale tramite appositi comunicati".

Così le Organizzazioni Sindacali ed RSU NSG Pilkington San Salvo