TERMOLI. Dopo il termine dei lavori l’amministrazione comunale ha riconsegnato alla città l’area di via Inghilterra dove fino a qualche tempo fa sussisteva il mercato settimanale del martedì.

Una zona interamente riqualificata e dove da qualche giorno residenti e bambini trascorrono diverse ore della giornata in pieno relax. L’area dell’ex mercato è stata oggetto di lavori per far in modo che la zona non andasse abbandonata. Prima di tutto si è provveduto a rimuovere i box del pesce ed a riasfaltare tutta l’area.

Sono state istallate sei panchine, cestini per i rifiuti. Due altalene e uno scivolo hanno invece creato un’area ludica che è subito piaciuta. Scivolo e altalene sono dotati di pavimentazione anti trauma per evitare che i bambini si facciano male. L’amministrazione comunale intende sensibilizzare i residenti al corretto utilizzo dell’intera zona nella speranza che possa diventare nuovo punto di riferimento per tutti coloro che intendono trascorrere alcune ore della giornata all’aria aperta.