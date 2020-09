Positivo il papà di un alunno, a Larino venerdì niente scuola per la classe

LARINO. Sono due i nuovi contagi nel basso Molise per quanto riguarda la pandemia da Covid-19. Tra questi, quello che sembra preoccupare di più al momento e il soggetto positivo residente a Larino. Stando alle prime informazioni raccolte si tratterebbe di un extracomunitario da anni residente nel centro frentano. L’uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe tornato lunedì dalla Francia ed avrebbe cominciato ad accusare dei sintomi martedì. Di qui la decisione di comunicare il suo stato di salute. Immediatamente è scattata la profilassi anti Covid. Mercoledì l’uomo che avrebbe comunque dei sintomi della malattia è stato sottoposto al tampone al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Oggi ha ricevuto l’esito di positività. L’uomo è sposato e padre di due figli. Quello che preoccupa è che il figlio maggiore ha regolarmente frequentato la scuola in questi tre giorni. Tale circostanza ha fatto scattare ulteriori accertamenti. Tanto che in queste ore sia il figlio che altri componenti della famiglia starebbero effettuando il tampone. Il dirigente scolastico Antonio Vesce ha sospeso per la giornata di venerdì le lezioni nella classe della scuola Rosano frequentata dal piccolo in attesa dell’esito del tampone. Non è escluso che il tampone venga effettuato anche al resto della classe e al personale scolastico nelle prossime ore qualora l’esito sia positivo. L’uomo è stato posto in isolamento al proprio domicilio.

L’Asrem come di consueto sta effettuando le necessarie indagini epidemiologiche. Intanto, proprio oggi, la moglie ha partorito il terzo figlio, ma al tampone effettuato presso il San Timoteo, era risultata negativa.