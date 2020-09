​La cellulite: cibi consigliati e da evitare

TERMOLI. Un inestetismo molto diffuso tra le esponenti del genere femminile è la cellulite. Questo difetto, noto anche come “pelle a buccia d’arancia”, non è altro che un accumulo di grasso negli strati cutanei: qui si formano i cosiddetti setti fibrosi, che intrappolano il tessuto adiposo e ostacolano il passaggio dei liquidi.



I fattori all’origine della cellulite sono diversi, e vanno da difficoltà legate al microcircolo alla ritenzione idrica, dall’elemento ormonale a quello genetico. Tra i mezzi più efficaci per contrastare il problema vi è una corretta alimentazione, oltre a regolari massaggi con un prodotto apposito. Quest’ultima abitudine favorisce la circolazione del sangue e contribuisce tantissimo alla salute del derma.

Prima di affrontare l’argomento principale, ovvero i cibi raccomandati contro la cellulite e quelli che invece bisogna evitare, ti spieghiamo perché un buon articolo per skin care è fondamentale nella lotta a questo disturbo. Le migliori creme anticellulite hanno un effetto idratante, nutriente ed esfoliante: un massaggio adeguato, che dura almeno 10-15 minuti, fa penetrare la formulazione in profondità e ha un esito assolutamente positivo sul benessere della cute e sulla microcircolazione.

Dieta contro la cellulite

Vediamo, a questo punto, quali sono i cibi suggeriti in caso di cellulite. Te ne elenchiamo 10, così da aiutarti a strutturare il tuo regime alimentare in maniera consapevole.

In più, è essenziale mantenere il corpo costantemente idratato per stimolare la diuresi e l’eliminazione delle tossine. Bisogna bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, da integrare eventualmente con tisane e infusi anticellulite.

1 – Gli agrumi

Iniziamo con gli agrumi, nostri complici contro la pelle a buccia d’arancia. Questi frutti sono ricchi di vitamine e sali minerali, facilitano l’espulsione delle scorie e intervengono nella prevenzione della ritenzione idrica. Sono anche antiossidanti e benèfici per le condizioni del nostro sistema immunitario.

2 – Le barbabietole

Se soffri di cellulite, una verdura che non dovrebbe mai mancare nella tua dieta settimanale è la barbabietola. Questa agisce a vantaggio della circolazione del sangue grazie alla presenza di licopene; è, inoltre, purificante e fonte di vitamina E ed A.

3 – I mirtilli

I mirtilli sono gli alimenti anticellulite per eccellenza, e in aggiunta rallentano la formazione dei radicali liberi che sono responsabili dell’invecchiamento delle cellule. Attenuano, quindi, sia l’inestetismo in sé sia i segni del tempo come le rughe e le macchie cutanee.

4 – Il pesce

Il pesce è del tutto consigliato contro la cellulite. Le proprietà antinfiammatorie dell’omega-3 sono rinomate: le tipologie migliori sono quelle magre, come il tonno, l’orata, il nasello e il branzino. Tali cibi sono nutrienti e non “gonfiano” i tessuti.

5 – I cereali integrali

I cereali integrali, tra cui pasta, pane e riso, oltre a essere anticellulite sono anche perfetti per chi desidera perdere qualche kg. Hanno, infatti, un notevole effetto saziante, e ci aiutano ad arrivare ai pasti senza un’eccessiva sensazione di fame!

6 – Il sedano

Le donne colpite da questo inestetismo dovrebbero consumare dosi elevate di sedano: una verdura che favorisce la diuresi e, dunque, combatte l’accumulo di liquidi. Uno dei lati positivi del sedano è che esso è buonissimo tanto nelle insalate, quanto da solo come snack.

7 – L’ortica

Anche l’ortica è diuretica e antinfiammatoria. Naturalmente la pianta non va mangiata, ma utilizzata per la preparazione di una tisana: per migliorare il sapore, ti suggeriamo di aggiungere all’infuso un cucchiaino di miele.

8 – La frutta secca

La frutta secca, in particolare le noci e le mandorle, ha capacità decongestionanti per la presenza di potassio. Può essere davvero utile contro la pelle a buccia d’arancia, e fornisce all’organismo una serie di “grassi buoni”.

9 – I kiwi

Tra i frutti avversari della cellulite dobbiamo menzionare il kiwi. Questo facilita il transito intestinale e regola persino lo stress: un fattore importantissimo, dato che il difetto fisico in questione dipende anche dal cortisolo, l’ormone dello stress, che fissa il grasso in zone come le cosce e i fianchi.

10 – I legumi

I legumi sono ottimi in caso di cellulite, e costituiscono una fonte preziosa di proteine. Gli esperti del settore raccomandano soprattutto le lenticchie e i fagioli.

Quali sono i cibi da evitare?

Dopo aver passato in rassegna gli alimenti che contrastano la cellulite, ti parliamo di quelli che invece bisogna eliminare per non peggiorare la situazione.

Iniziamo la nostra lista con le merendine confezionate, ricche di conservanti e di zuccheri che contribuiscono sia allo sviluppo del tessuto adiposo, sia alla ritenzione idrica. Quest’ultima è incrementata anche dalle vivande troppo salate, che siano industriali o meno.

Meglio limitare quanto più possibile i fritti, e sostituirli con i prodotti cotti nel forno. A loro volta, i salumi e gli insaccati sono da ridurre al minimo: anche questi sono pieni di sale e alleati della pelle a buccia d’arancia.

Sono a rischio di cellulite coloro che consumano molto burro e latticini grassi in abbondanza. Sono poi sconsigliati i dolci a base di panna e di creme elaborate: prediligi i dessert semplici, magari alla frutta o al cioccolato fondente.

Infine, per prevenire e combattere la cellulite è necessario non bere quantità esagerate di caffè ed evitare alcolici e bibite gassate. Una dieta corretta è fondamentale per avere una cute liscia, luminosa e sana: i giusti alimenti sono armi indispensabili nella lotta a questo disturbo tanto odiato!