TERMOLI. Dopo la nostra incursione bonaria al mercato ittico e al porto di Termoli di mercoledì sera, oggi ci siamo recati con Michele Trombetta al mercato del pesce di San Timoteo. Sondato il trend di domanda e offerta dopo la riapertura della pesca a strascico.

Primo weekend post fermo biologico e il pesce fresco torna a riempire le tavole termolesi, anche se veramente il ritorno in mare non è stato completo al 100% e soprattutto come accade sempre subito dopo la riapertura i prezzi sono ancora un tantino come prima del fermo. Per rivedere molte più quantità e speci di prodotto sui banchi dei pescivendoli e sulle tavole bisogna aspettare ancora qualche giorno e anche i prezzi più bassi, è solo una questione di attesa.