I residenti chiedono, arriva l'inversione del senso di marcia in via di Spagna Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Invertito il senso di marcia in via di Spagna a Termoli nel tratto compreso tra viale Trieste e via Mascilongo.

A seguito della variazione dei criteri di circolazione stradale nell'area di viale Trieste, via Germania, via Mascilongo e via Maratona avvenuta nell'anno 2016, è derivata una disomogenea attribuzione dei sensi unici di percorrenza per i tratti di via Polonia, via Caduti di Tutte le Guerre, via di Spagna e via Germania compresi tra via Mascilongo a viale Trieste.

Organizzazione viaria che comporta come un veicolo proveniente da viale Trieste a diretto a via Mascilongo abbia come unica alternativa la percorrenza della sola via Germania; tale situazione implica problematiche di natura funzionale e di distribuzione dei flussi traffico con possibili conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale nell'area in argomento.

Vista la nota del 10 settembre scorso, con la quale alcuni residenti del quartiere chiedono espressamente l'inversione del senso unico di circolazione nel tratto di via di Spagna compreso tra viale Trieste e via Mascilongo, onde evitare il persistere delle problematiche rappresentate in premessa, è stato ritenuto necessario, pertanto, apportare una variazione al sistema di circolazione dell'area consistente nell’inversione del senso unico di circolazione stradale di via di Spagna nel tratto compreso tra viale Trieste via Mascilongo (senso unico da viale Trieste all'incrocio con via Mascilongo).

Questi i contenuti nell’ordinanza firmata dal dirigente Gianfranco Bove.