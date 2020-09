Crisi idrica in basso Molise, a Guglionesi arriva la troupe di “Mattino 5”

GUGLIONESI. Crisi idrica in basso Molise, a Guglionesi arriva la troupe del programma televisivo “Mattino 5”.

La giornalista Giorgia Ceccacci è stata accolta dal sindaco Mario Bellotti e da una piccola schiera di cittadini che, da troppe settimane ormai, lamentano la mancanza di acqua.

Anche avendo avuto modo di fare un quadro della situazione, le polemiche non si placano, soprattutto perché per molti “il servizio è stato solo un lancio per la campagna pubblicitaria del Referendum e per dar risalto a Zingaretti”.

Porte aperte in un noto locale della villa comunale, dove la giornalista ha potuto verificare i disagi che la mancanza d’acqua crea: riserve, bidoni, bacinelle per contrastare questa situazione.

Da qualche giorno, infatti, oltre a togliere l’acqua nelle ore notturne, si è provveduto a toglierla anche nel bel mezzo della giornata, dalle 15 alle 19 circa. Ed è quel circa che alla popolazione non va bene.

Sono pronti a non pagare le bollette, sono tutti sul piede di guerra.

Il sindaco Bellotti ai microfoni di Mattino 5 ha spiegato che “nel periodo estivo c’è un consumo idrico di 32/33 litri al secondo, a fronte di un’entrata di 21/22 litri al secondo, e questo mette spesso il serbatoio in crisi. E’ un problema che dura da anni e, in modo particolare, si ripete nella stagione estiva. Il problema si risolve potenziando le pompe di sollevamento, portando più acqua al paese, portando l’acqua ad arrivare a 30/3 litri al secondo e, infine, collegandosi a una rete che dallo scorso anno funziona con il Molise centrale che altri paesi già hanno a disposizione”.

Dallo studio la situazione risulta critica, e i vari ospiti presenti unanimi danno manforte ai cittadini, “è una situazione critica, ma se non ho il servizio non pago!”.

L’acqua è un problema che va avanti da anni e che deve essere risolta una buona volta. “Non servono le passerelle dei politici solo per i voti durante le elezioni, serve davvero un servizio che risolva il problema una volta per tutte”.