MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Nicola Travaglini ha ricevuto nella mattinata di ieri in Municipio il Tenente Colonnello Fabio Ficuciello, per un saluto di congedo in occasione dell'imminente trasferimento ad altra sede dell'ufficiale che ha guidato la Compagnia dei Carabinieri di Termoli ad altra destinazione.

Nel corso dell'incontro, il primo cittadino ha espresso la propria stima e la gratitudine a Ficuciello, ricordando il determinante contributo che l'Ufficiale ha dato per la crescita dell'Arma dei Carabinieri, oltre che per la sicurezza del territorio e della popolazione.

Travaglini ha elogiato le doti umane e professionali di Ficuciello, ribadendo l'importanza della presenza di un presidio dei Carabinieri sul territorio, quale baluardo indispensabile di sicurezza per l'intera collettività.

"Ringrazio il sindaco Nicola Travaglini - ha dichiarato nel corso dell'incontro il Ten. Col. Fabio Ficuciello - per la disponibilità e il costante supporto fornito all'Arma dei Carabinieri in questi anni di proficua collaborazione con l'istituzione locale, sui temi della sicurezza pubblica".

"Voglio esprimere la mia riconoscenza al Tenente Colonnello Fabio Ficuciello - ha concluso il primo cittadino Nicola Travaglini - per il suo impegno silenzioso e la determinazione con cui ha affrontato ogni tipologia di problema che la realtà dei nostri giorni gli ha posto dinanzi".

L'incontro si è concluso con la consegna da parte di Travaglini a Ficuciello di una targa ricordo, di un libro su Montenero di Bisaccia e di un gagliardetto del Comune.