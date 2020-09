Sabato il recupero dell'elica da mezza tonnellata sui fondali delle Tremiti

TERMOLI. Motonave Isola di Capraia della Tirrenia ferma agli ormeggi, dopo il guasto avvenuto ieri, che ha necessitato di trasbordare i 135 passeggeri all’isola di San Domino. Dopo l’autorizzazione concessa dal comandante del porto, Amedeo Nacarlo, giunto il 5 settembre a sostituire il predecessore Francesco Massaro, i lavori di riparazione sono iniziati e si dovrebbero concludere sabato, per permettere di tornare a solcare il mare Adriatico a partire da domani. Intanto, oggi pomeriggio, la squadra specializzata in ricerche e recuperi subacquei della società Servizi marittimi sas di Francesco Cannarsa ha individuato l’elica della Motonave HSC Isola di Capraia, perduta nelle acque delle Isole Tremiti giovedì 17 settembre, su un fondale di poco più di. 60 metri. Le operazioni di recupero per portare l’elica del peso di circa 500 kg in superficie, sono previste per la giornata di domani.