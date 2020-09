«Uno scuolabus anche in via dei Pruni», parte la petizione dei residenti

TERMOLI. Periferie, sono quelle urbane, sovente poco pulsanti rispetto ai centri nevralgici delle località, ma sono anche i quartieri dove risiede il maggior numero di persone e sono le zone che necessita della maggior parte dei servizi. Come lo scuolabus. In via dei Pruni, quartiere ormai radicato tra Casa la Croce e Difesa Grande, insistino centinaia di appartamenti, un'area a Sud di Termoli dove l'impatto demografico supera di gran lunga molti comuni molisani, per fare un esempio.

Ebbene, lì non passa lo scuolabus. Per questo, è partita dai residenti una petizione indirizzata al dirigente della sezione Mobilità Gianfranco Bove. «I residenti di via dei Pruni e della 1^ traversa di via dei Pruni, visto il continuo aumento della popolazione e di conseguenza dei bambini, chiedono l'istituzione dei uno scuolabus/navetta che si occupi del trasporto e del ritiro dei bambini fino all'istituto comprensivo scolastico di "Difesa Grande" in via dei Faggi. Si precisa che al momento non è previsto in tutto il quartiere nessun passaggio del trasporto pubblico da parte della Gtm srl.