Sensi di marcia che cambiano, in via Caduti di tutte le guerre ci sono lagnanze

TERMOLI. Non c’è pensiero unanime tra i residenti della stessa zona a Termoli.

A monte della decisione con cui è stato invertito il senso di marcia in via di Spagna, nel tratto compreso tra via Mascilongo e viale Trieste c’era una richiesta da parte di alcuni cittadini.

Ebbene, sempre dalla cittadinanza, nel caso di specie dal signor Carmine De Luca, arriva il primo documento di dissenso, inviato anche al sindaco di Termoli.

«Oggi ho visto che è stato invertito il senso di marcia degli autoveicoli in via di Spagna. Può darsi che motivi tecnici hanno portato a prendere in considerazione questa scelta.

Il risultato però è che tutto il traffico, abbastanza sostenuto e specialmente nelle ore di punta, proveniente da via Maratona e che imbocca Via Mascilongo per entrare a Termoli, passi tutto per Via Caduti di Tutte le Guerre; strada stretta, con veicoli parcheggiati e due piccole traverse che rendono tale strada molto pericolosa per i residenti.

In pratica il traffico di via Mascilongo deve prima passare via Germania, poi via di Spagna e quindi imboccare Via Caduti di Tutte le Guerre; imboccare viale Trieste, ritrovare di nuovo via di Spagna e poi di nuovo Via Germania per arrivare finalmente verso il ponte della ferrovia.

Fatta la frittata, l’unica soluzione logica è di invertire il senso di marcia di via Germania, in modo che il traffico come imbocca via Mascilongo possa subito girare a sinistra e scendere quindi verso il ponte della ferrovia senza fare lunghi e inutili giri pericolosi».