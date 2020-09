SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Si chiude oggi il trittico dell'innovativo festival Res.e.t a San Giacomo degli Schiavoni, coi Discoli del Sinarca in prima linea. Ieri sera c'è stata la proiezione di "Le terre di tutti".

Prima e dopo il film c'è stata una chiacchierata con uno dei registi, Ferdinando Amato, e con Marco Fars delle Brigate di Solidarietà Attiva, impegnate nel post-sisma in Centro-Italia.

«Di cosa parla il documentario e perché ci interessa da vicino? Eccovi una breve recensione...

"Lungo la dorsale appenninica dell’Italia centrale colpita dal sisma del 2016/2017 echeggia una storia che affonda le sue radici in epoca premoderna e arriva fino a noi per raccontare di processi di organizzazione dal basso e di un differente rapporto tra uomo, territorio e risorse ambientali. È la storia delle proprietà collettive conosciute nelle Marche come “Comunanze Agrarie” e sopravvissute, dentro e tutto attorno al perimetro del Parco Nazionale dei Sibillini, fino ai nostri giorni. Per secoli queste istituzioni hanno rappresentato un argine contro la povertà e la fame che ha permesso di fronteggiare le difficoltà connesse alla vita nelle zone impervie e di garantire un utilizzo razionale di pascoli e legname. È a partire dalla testimonianza viva delle donne e degli uomini che abitano quei territori e che hanno fatto dell’isolamento montanaro la propria forza che “Le terre di tutti” ripercorre la storia recente delle comunanze ponendo significativi interrogativi sul presente e sulla sfida legata alla conservazione del territorio per le generazioni future.

Pratiche attive sul territorio che si intrecciano con un più ampio dibattito sul concetto di beni comuni e sulla nozione dei commons . Le “Comunanze”, infatti, prima di essere delle “cose”, dei beni e/o dei servizi, ci parlano di un principio generale di organizzazione della società fondato su relazioni solidali orientate alla reciprocità e alla mutualità. Una formula giuridica per indicare un’appartenenza collettiva e una condivisione non escludente dei benefici dovuti all’uso di determinati beni. Un itinerario possibile di fuoriuscita dall’individualismo egoista, dal dispotismo proprietario, dall’economicismo che nell’ubriacatura liberista ha guidato anche le politiche economiche pubbliche. Una sfida alla mercificazione di ogni cosa".