Termolionline ha fatto 13: il nostro compleanno lo festeggiamo con tutti voi

TERMOLI. Ci siamo, ormai con una continuità che sta diventando regola di vita, per noi e speriamo per i lettori, in continua e costante crescita.

20 settembre 2007-20 settembre 2020.

Termolionline ha fatto 13 e se la schedina del Totocalcio non fa più coltivare quei sogni mirabili di una volta, il nostro traguardo auspichiamo sia foriero di prospettive rosee per il nostro territorio, di cui siamo fieri di rappresentare sempre di più un punto di riferimento.

Negli ultimi dodici mesi il nostro balzo in termini di bacino d’utenza e di fidelizzazione dei lettori è stato particolarmente soddisfacente, è chiaro che si è alzata l’asticella dell’attenzione collettiva rispetto al periodo che viviamo, nostro malgrado, ma non è certo scontato riuscire a intercettare esigenze e colmare necessità nel ruolo informativo che svolgiamo, da qui una crescita che ha premiato un lungo e particolare impegno, voluto in primis dal nostro editore Nicola Montuori, i cui sforzi, in un arco temporale come quello che abbiamo sin qui coperto certo non è stato dei più semplici, dalla crisi economica di fine prima decade del terzo secolo alla pandemia da coronavirus ancora di là dall’essere sconfitta.

Ma siamo qui, in trincea insieme a voi, giorno dopo giorno. Oltre 4.500 giorni di news senza soluzione di continuità per un traguardo che ci vede in campo senza tregua.

Lo facciamo, anche con spirito di sacrificio, perché teniamo al nostro territorio, alla nostra città, di cui portiamo con orgoglio il nome, così come siamo lieti di rappresentare una fetta dell’informazione molisana.

Ci saranno cambiamenti nel corso dei prossimi mesi, spazi social ad hoc, in un percorso di adeguamento e miglioramento in cui ci accompagnerete sempre più numerosi, perché Termolionline siamo noi assieme a voi, una sinergia vincente, dietro a ogni click.

Per questo vogliamo condividere il nostro compleanno con tutti e con tutti loro che in questi 13 anni sono stati protagonisti nel garantire una mission editoriale che ha saputo evolversi e di stare al passo coi tempi.