Successo per Movida Covid Free, sabato 3 ottobre sarà a Termoli Copyright: Termolionline.it

Successo per Movida Covid Free, sabato 3 ottobre sarà a Termoli Copyright: Termolionline.it

Successo per Movida Covid Free, sabato 3 ottobre sarà a Termoli Copyright: Termolionline.it

Successo per Movida Covid Free, sabato 3 ottobre sarà a Termoli Copyright: Termolionline.it

CAMPOBASSO. "MovidaCovidFree". Questa l'iniziativa dell'Asrem che sta interessando i giovani molisani tra i 18 e i 35 anni dandogli la possibilità di sottoporsi, gratuitamente, al test sierologico.



Il primo appuntamento di ieri sera in Piazza Municipio a Campobasso ha riscosso molto successo, 432 i test effettuati e i giovani hanno pazientemente aspettato il loro turno sia per sottoporsi allo stesso che per ottenere i risultati.

La stragande maggioranza dei test sono risultati negati, c’è stata qualche positività ma ha riguardato lo sviluppo di anticorpi di coloro i quali in passato sono stati a contatto con il virus covid-19.

Nella giornata di oggi Asrem darà, comunque, ulteriori comunicazioni riguardanti i test risultati positivi.

Al momento la soddisfazione di Asrem rispetto a questa iniziativa è stata tanta come è possibile notare dalla nota pubblicata sulla pagina social della struttura.

“Grande partecipazione dei giovani ad una iniziativa riuscita grazie anche all'impegno del personale Asrem che si è prodigato nella organizzazione. Tutto si è svolto senza assembramenti e rispettando le distanze.

Si ringrazia il personale della Protezione Civile per l'indispensabile supporto logistico ed operativo.

SI RICORDA A TUTTI CHE IL TEST NON È UNA PATENTE DI IMMUNITA', MA IL VEICOLO PER RICHIAMARE L'ATTENZIONE DI TUTTI SUI CORRETTI COMPORTAMENTI IN PERIODO DI COVID19.

Continuiamo tutti a mantenere alta la guardia”.

I prossimi appuntamenti sono, sempre dalle 19.00 alle 23.00, a Isernia sabato 26 settembre, in piazza Celestino V e a Termoli sabato 3 ottobre, in Piazza Vittorio Veneto (Piazza Monumento).