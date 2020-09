Covid alla casa di riposo di Portocannone, Caporicci convoca il Coc in municipio

PORTOCANNONE. Covid alla casa di riposo di Portocannone, il sindaco Giuseppe Caporicci aggiorna la situazione. «Sono appena stati comunicati gli esiti di alcuni dei tamponi effettuati su pazienti ed operatori della Casa di Riposo di Portocannone. Purtroppo ci vengono segnalati diversi casi di positività (altri esami sono tuttora in corso). I medici dell'Usca, unità assistenziale di continuità, sono già stati attivati per il seguimento delle persone positive.

Siamo in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione della Asrem per la ricostruzione della catena epidemiologica e per l'organizzazione di tamponi urgenti sui familiari e sugli eventuali altri contatti dei soggetti positivi.

È in via di convocazione il Coc {centro operativo comunale} e si resta in continua comunicazione con la Asrem, con le strutture regionali deputate e con il Presidente della Regione, per la gestione dell'emergenza.

Ogni ulteriore aggiornamento verrà reso noto appena possibile».