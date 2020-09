TERMOLI. Che festa per nonno Mario Salerno, che ha spento 100 candeline. E’ stato consigliere comunale col sindaco Di Bitonto, negli anni cinquanta.

Alle 12.30 accompagnato dalle figliole, arrivava dall’abitazione di via Duomo, nel cuore del borgo antico, al Sottovento - nel porto turistico Marina di San Pietro - accolto da applausi, saluti con mano sul cuore in perfetto nuovo stile anti-Covid dai parenti, commovente la foto con una neonata pronipote in quel bellissimo quadro, il trisavolo che abbracciava commosso la piccola in pratica tra loro due passavano quattro generazioni.

Ad attenderlo per festeggiarlo e omaggiarlo anche il sindaco Francesco Roberti e il vice Enzo Ferrazzano, che oltre a fargli gli auguri, gli hanno consegnato incorniciato l'atto di nascita suo datata 19 Settembre 1920, oltre a un verbale comunale dove lo stesso Mario venne eletto come 20 consigliere comunale con allora il sindaco Di Bitonto.

Prima di scendere alporto per essere festeggiato, Mario ha ricevuto la visita del parroco della Cattedrale Don Gabriele Mascilongo, mentre giù ad attenderlo per fargli gli auguri c'era Padre Enzo Ronzitti della Parrocchia di San Pietro, lui che è nato al borgo conosce bene Mario e non poteva mancare per gli auguri. Inoltre, è giunta anche la benedizione apostolica di Papa Francesco.

A Mario Salerno i migliori auguri di Termolionline.