Ultima domenica d'estate: spiaggia ancora aperta e i bagnanti non mancano Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Ultima domenica d'estate a Termoli, sul lungomare Nord di Termoli, nonostante seggi aperti e la scuola già riavviata da una settimana, non mancano turisti e bagnanti. Merito anche della lungimiranza degli operatori balneari e degli imprenditori turistici. Mai come in questo crepuscolo estivo settembrino c'erano così tanti lidi ancora capaci di accogliere i villeggianti.