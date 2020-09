Di Matteo: «A San Martino in Pensilis sono 3 i casi attualmente positivi»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, ha reso noto su Facebook la situazione in paese, legata al cluster di Portocannone, della casa di riposo.

«In seguito ai tamponi effettuati su personale e ospiti ricoverati presso la Casa di Riposo di Portocannone, tra i diversi casi di positività vi è un operatore sanitario nostro concittadino. Sta bene ed è stato posto in isolamento insieme ai suoi familiari.

Ad oggi, i casi di positività nel nostro comune sono tre, tutti legati al cluster di Portocannone.

Siamo in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione della Asrem, con i medici di base e con le persone risultate positive, per la ricostruzione della catena epidemiologica.

I sanitari dell’'Asrem, in via precauzionale, stanno provvedendo ad effettuare i tamponi al personale e agli ospiti della Casa Famiglia di San Martino.

E’ fondamentale, oggi come sempre, avere comportamenti responsabili! nel contempo, il rispetto del distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina in ambienti chiusi o ove il distanziamento non sia possibile.

Esprimo a nome della comunità tutta la vicinanza a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie».