PORTOCANNONE. Situazione complessa a Portocannone, col sindaco Giuseppe Caporicci che ha diffuso un video-messaggio su Facebook alla popolazione locale e a quella del basso Molise, dopo i nuovi 28 casi di contagio emersi nel cluster della casa di riposo. Ordinanze di chiusura per la residenza destinata agli anziani e anche scuole ferme, in attesa di capire come possa evolvere il focolaio di casi di Covid-19 in paese.

Inoltre, sospese le attività ludico-creativa fino al 30 settembre.