Cluster Covid nel basso Molise, chiuse tre classi dell'Alfano e una dell'Industriale

TERMOLI. I casi di Covid in basso Molise legati al cluster di Portocannone, spalmati su diverse località, si riverberano anche sulle scuole termolesi.

Sospensione delle lezioni in presenza in tre classi del Liceo Alfano di Termoli. "Anche se non ho casi positivi accertati - ha confermato la dirigente scolastica Concetta Rita Niro - in accordo con il Dipartimento di prevenzione, ho sospeso in alcune classi, in via precauzionale, le attività scolastiche in presenza per tre giorni. Le classi interessate continueranno a svolgere le lezioni con la didattica digitale integrata", ha riferito la preside all'Ansa Molise.

Scenario identico, ma soltanto per una classe, all'istituto tecnico Industriale di Termoli.