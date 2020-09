Contagi nella casa di riposo a Portocannone, «Subito attivato il cordone sanitario»

PORTOCANNONE. Domenica da brividi a Portocannone, a causa del dilagare del Covid nella casa di riposo per anziani "Villa Adriatica".

Come è noto, il sindaco Giuseppe Caporicci ha diffuso un video-messaggio su Facebook alla popolazione locale e a quella del basso Molise, dopo i nuovi 28 casi di contagio emersi nel cluster locale.

Ordinanze di chiusura per la residenza destinata agli anziani e anche scuole ferme, in attesa di capire come possa evolvere il focolaio di casi di Covid-19 in paese. Inoltre, sospese le attività ludico-creativa fino al 30 settembre.

Poi, è lui stesso che ci racconta come è andata l’ultima domenica dell’estate in paese. «Ieri mattina sono stato raggiunto da una telefonata dell’Ufficio di prevenzione igiene dell’Asrem, che mi ha preannunciato come diversi tamponi processati su personale e ospiti dalla casa di riposo fossero risultati positivi. Subito abbiamo convocato una riunione operativa all’esterno della struttura, con la direttrice e il dottor Oriente, decidendo di creare un cordone sanitario attorno alla comunità alloggio, inibendo uscita e ingresso, solo permettendo a qualcuno di selezionato di portare medicinali e alimenti, generi di prima necessità.

Cautelativamente ho interrotto le lezioni in presenza, poiché alcuni operatori hanno figli in età scolare. Non ho atteso l’esito dei tamponi fatti sui familiari, ma ho agito in modo utilmente preventivo, per evitare ulteriori problemi che potessero derivare nel contratto tra i bambini e i ragazzi, di asilo, elementari e medie. Ho disposto anche il divieto di quelle attività, come calcio-balilla, carte, attività sportive, ludico-ricreative, che potessero creare fonti di contagio o assembramento. Tutto questo a scopo cautelativo, poiché non è possibile stabilire l’entità del focolaio al di fuori della struttura. Tutte le misure precauzionali possibili sono state adottate. Ovviamente all’esito dei tamponi effettuati sui familiari degli operatori, qualora dovessero risultare ulteriormente positivi, saremo pronti ad adottare altre restrizioni di maggior cautela, oppure allentarle nel caso auspicato in cui si rivelassero negativi».

Ulteriori risvolti, sono stati le classi di alcune scuole superiori chiuse a Termoli e ci sono tamponi a raffica da fare su tutte le catene di contatti avute in basso Molise, che comprendono ambiti molteplici, anche sportivi, per quello che sappiamo, come l'Asd Campomarino.