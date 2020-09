Diabetici in basso Molise, «l'Asrem ci dia chiarimenti sul servizio»

TERMOLI. Arriva una istanza per chiarimenti sul servizio diabetologia in Basso Molise. L’hanno formulata l’associazione Diabetici Basso Molise e Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici, coi presidenti Giuseppe Ferrieri e Fernando Giacomodonato.

Una lettera indirizzata al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e al direttore del distretto costiero Giovanni Giorgetta.

«Gentilissimi,

Siamo fortemente preoccupati in quanto giungono alle nostre Associazioni richieste di informazioni sul futuro dei servizi di diabetologia del Basso Molise.

Allo stato attuale infatti, per quanto di nostra conoscenza, risulta che nel giro di pochi mesi quasi tutto il personale medico e infermieristico specializzato andrà in quiescenza con il rischio concreto che vengano a mancare figure sanitarie essenziali: medici specializzati in diabetologia/endocrinologia e personale infermieristico adeguatamente formato per l'addestramento all'utilizzo dei microinfusori e alla gestione degli ordini dei consumabili.

Per il Paziente diabetico insulino-dipendente, l'utilizzo del microinfusore è importante tanto per il miglioramento della propria qualità di vita, quanto per i benefici clinici e la gestione della malattia; entrambe queste evenienze portano inevitabilmente a una migliore gestione delle risorse della sanità pubblica e al contenimento della spesa sanitaria. In caso contrario, qualora il Servizio di Diabetologia venisse dotato di personale e mezzi inadeguati, il costo per la nostra comunità sarebbe elevato, tanto in termini medici quanto in termini economici; sappiamo infatti quanto la cattiva gestione di una malattia subdola come il diabete possa avere ricadute rilevanti. Sappiamo anche che un servizio ambulatoriale efficiente riduce per il paziente il rischio dell'ospedalizzazione e preserva i posti letto per le emergenze sanitarie

Alla luce di quanto scritto, sorge legittima la preoccupazione nostra e quella dei nostri associati: è importante sapere cosa sarà dell'inserimento di nuovo personale, della distribuzione dei presidi, degli ordini e della gestione dei microinfusori, nonché delle gestione delle complicanze dei diabetici.

Chiediamo dunque alle SS.LL. di voler fornire alle scriventi associazioni notizie in merito al modo in cui si intende riorganizzare e fornire il servizio sanitario di diabetologia per il Basso Molise al fine di farne partecipi e rassicurare i nostri numerosi soci e divulgarlo a mezzo stampa.

Nell'attesa di una riposta che confidiamo voglia essere sollecita e positiva, porgiamo distinti saluti».