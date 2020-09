ROTELLO. Green Action Day sabato scorso a Rotello. Volontari all'opera nel centro storico sabato scorso, col patrocinio dell'amministrazione comunale. Impegnati con olio di gomito i soci di Ambiente Basso Molise e dell'Asd "Il valore". Presenti anche i donatori dell'Avis di Santa Croce di Magliano. Restituito decoro a una zona ancora di pregio, ripulendo i vicoli e togliendo calcinacci, estirpando erbacce e rendendo di nuovo transitabili alcune viuzze ostruite.

Specie quelle che sfociano in un panorama che arriva a guardare il mare dal comprensorio frentano. Un evento classificato come "Plogging". Raduno al Largo della Chiesa Vecchia, piazzetta del centro storico. A mezzogiorno, dopo la partenza alle 9.30, c'è stata l'apertura di uno stand per donazioni di vasi, terriccio e piante per abbellire il centro storico a cura degli stessi volontari. Ogni partecipante ha indossato la mascherina e un paio di guanti da giardino, solo i sacchi e le attrezzature non erano personali.