«Abbiamo pulito una parte della nostra spiaggia»

TERMOLI. Nuova presa di posizione del Movimento 5 Stelle a Termoli in materia di ambiente: «Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, ma noi non molliamo e sappiamo gridare più forte. Per questo, stamattina, tra le altre incombenze, abbiamo provveduto a ripulire una parte della nostra spiaggia, la cui sporcizia ci è stata segnalata da diversi cittadini. A breve, toccherà ripulire le aiuole del lungomare Nord, impresentabili, per questo chiediamo a chi voglia darci una mano di contattarci per il prossimo intervento "gratuito". La ricompensa sarà il "decoro" del nostro paese. Quello non ha prezzo!»