Cluster Portocannone, all'Alberghiero in via precauzionale classe con didattica a distanza

TERMOLI. Dopo Alfano, Majorana e Boccardi, anche all'istituto Alberghiero Federico di Svevia in via precuazionale è stata attivata la didattica integrativa a distanza. Si tratta di un provvedimento assunto dalla dirigente scolastica Maricetta Chimisso d'intesa col servizio di prevenzione igiene dell'Asrem, collegato al cluster di Portocannone, contatto di un contatto, non contatto col positivo.

Una decisione di massima cautela, che nemmeno è previsto espressamente dal protocollo dell'Istituto superiore di sanità.

«Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso) non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Ddp e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione».