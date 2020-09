Sospese le udienze dal Giudice di Pace a Termoli, una legale positiva al Covid

TERMOLI. Problemi e conseguenze organizzative non solo in ambito scolastico a Termoli, ma anche in quello giudiziario, a causa del cluster Covid legato alla casa di riposo "Villa Adriatica" di Portocannone, dove permane il cordone sanitario disposto dal sindaco Giuseppe Caporicci, di concerto con l'Asrem.

Sono sospese le udienze dal Giudice di Pace di Termoli, poiché un avvocato collegato a uno degli operatori risultati contagiati è stata trovata positiva, dopo il tampone a cui è stata sottoposta.

Ora è in corso di sanificazione l'ufficio giudiziario, si dovrà risalire alla catena dei contatti avuti dalla legale negli ultimi giorni, per valutare su quanti dovrà essere fatto il tampone.