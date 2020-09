Chimisso: dopo il referendum via alla stagione riformista, il Pd sarà protagonista

TERMOLI. Il Sì vince in Italia largamente, stravince in Molise e a Termoli. Per sapere quale sia stato l’umore nel centrosinistra di area dem, abbiamo interpellato la professoressa Maricetta Chimisso, commissaria di circolo a Termoli e vicesegretario regionale del Partito democratico. La Chimisso, che giorni fa ha anche organizzato un dibattito sul quesito referendario, ha così commentato l’esito del referendum. «Ho avuto modo di evidenziare che di tanti commenti di personaggi autorevoli costituzionalisti alla vigilia del voto, il più significativo mi era parso quello di gustavo Zagrebelsky, il quale ha addotto una serie di ragioni di buon senso per il SÌ. Tra di esse, altrettanto significativa, se l’esistenza dei partiti piccoli e piccolissimi sia davvero un bene per la democrazia.

Molte di queste ragioni le avevamo già discusse, come circolo, nell’incontro di giovedì scorso: i tesserati si sono espressi a larga maggioranza per il sì, confermando il sostegno alla riduzione dei parlamentaridato dalla direzione nazionale e poi dalle direzioni regionali e di federazione, che si sono susseguite a stretto giro. I risultati che pervengono dalle sezioni di Termoli e dei paesi del Basso Molise confermano con percentuali bulgare fino all’85% che i cittadini hanno colto il valore storico del referendum, percepito come occasione di cambiamento non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. La legge costituzionale era stata votata, occorre ribadirlo, a larghissima maggioranza dalle camere: molti parlamentari, chehanno cambiato idea e si sono stranamente contraddetti, hanno invitato a votare no. L’esito del referendum dimostra l’insussistenza dei loro argomenti presso i cittadini,ovvero il supposto difetto di rappresentanzae dirappresentatività.

La lettura che se ne può dare non è necessariamente la vittoria dell’antipolitica: ciò che oggi si chiede è che la politica funzioni e faccia il suo lavoro. Le istanze degli Italiani, e dei Molisani, trovano soddisfazione nell’efficienza, nella rapidità, nella versatilità, nella crescita economica, nella ricerca delle soluzioni ai problemi del presente, che NON sono direttamente proporzionali al numero dei parlamentari. Da questo punto di vista il SÌ al referendum è, a mio giudizio,anche la richiesta di una nuova definizione del sistema istituzionale, dal Titolo V alla legge elettorale. Con il Sì si apre dunque una stagione di riforme che vede il PD promotore e attore, in positivo».