Elezioni comunali, i 20 sindaci eletti in Molise

CAMPOBASSO. Sono 20 i comuni in Molise dove c’è stato il rinnovo dei consigli comunali, 11 in provincia di Campobasso e 9 in provincia di Isernia.

Questi i risultati dei sindaci eletti:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNE DI BOJANO

Eletto sindaco Carmine RUSCETTA lista “Benvenuta Bojano” voti

Lista “Bojano Civica” candidato sindaco Mariacristina Spina voti

COMUNE DI CASALCIPRANO

Eletto il sindaco uscente Eliseo CASTELLI lista “Crescere Insieme” voti 189

Lista “Voliamo insieme” candidato sindaco Monia Rossi voti 42

Lista “Casalciprano” candidato sindaco Michele Palange voti 7

Lista “Solo Insieme” candidato sindaco Roberto Esposito voti 3

Lista “Insieme per ….il futuro” candidato sindaco Nicola Barbiero voti 2

Lista “L’altra Italia” candidato sindaco Eleonora Garrapa voti 2

Lista “ Ancora insieme” candidato sindaco Francesco Pio Di Flumeri voti 0

COMUNE DI CERCEPICCOLA

Eletto il sindaco uscente Michele NARDACCHIONE Lista “Giovani Cercepiccolesi” voti 291

Lista “La Fonte” candidato sindaco Valerio Irano voti 100

Lista “Cercepiccola” candidato sindaco Orlando Iannotti voti 24

Lista “Vivere Insieme” candidato sindaco Gianluca Cuna voti 1

Lista “L’altra Italia” candidato sindaco Alberto Sanapo voti 0

COMUNE DI LUPARA

Eletto il sindaco uscente Pasqualino MORINELLI Lista “Insieme si cresce” voti

Lista “L’altra Italia” candidato sindaco Giada Ambra Terranova

Lista “Lupara riparte” candidato sindaco Giancarlo Di Lonardo

COMUNE DI PIETRACATELLA

Eletto sindaco Antonio TOMASSONE lista “Insieme per Pietracatella” voti

Lista “Costruiamo il futuro” andidato sindaco Mario CORDONE voti 157

COMUNE DI PIETRACUPA

Eletto sindaco Camillo SANTILLI lista “Con i giovani per Pietracupa” voti

Lista “Insieme per Pietracupa” candidato sindaco Teodoro Russo voti

Lista “Progetto Popolare” candidato sindaco Stefano Cozzolino

Lista “Vivere Insieme” candidato sindaco Daniele De Benedittis

COMUNE DI ROCCAVIVARA

Eletto sindaco Angelo MINNI lista “Roccavivara Oltre” voti 299

Lista “Insieme per Roccavivara” candidato sindaco Rolando Di Renzo voti 275

COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO

Eletto sindaco Rosario DE MATTEIS lista “Impegno Comune” voti

Lista “Progredire con impegno” candidato sindaco Adamo Cappiello voti

PROVINCIA DI ISERNIA

COMUNE DI AGNONE

Eletto sindaco Daniele SAIA lista “Nuovo Sogno Agnonese” voti

Lista “Identità e Futuro” candidato sindaco Vincenzo Scarano voti

Lista “Esserci” candidato sindaco Agostino Iannelli voti

COMUNE DI CONCACASALE

Eletto sindaco Riccardo PRETE lista “Conca Casale riparte” voti 103

Lista “Civica Conca Casale” candidato sindaco Domenico Neri voti 25

Lista “Alternativa” candidato sindaco Carmine Cappelli voti 1

Lista “Amiamo Conca Casale” candidato sindaco Domenico Lauro voti 0

Lista “Progetto Popolare” candidato sindaco Ida Petraccone voti 0

COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA

Eletto sindaco Paolo Santachiara lista “Siamo Montenero” voti 360

Lista “Avanti per Vincere” candidato sindaco Maurizio Veneziale voti 13

Lista “Progetto Popolare” candidato sindaco Giovanni Marotta voti 2

COMUNE DI POGGIO SANNITA

Eletto il sindaco uscente Giuseppe ORLANDO lista “Continuiamo a crederci” voti 251

Lista “Uniti per Poggio Sannita” candidato sindaco Tonino Abate Palomba voti 169

COMUNE DI POZZILLI

Eletto il sindaco uscente Stefania PASSARELLI lista “Pozzilli 2020” voti

Lista “Liberi di ricominciare” candidato sindaco Francesco Di Zazzo voti

COMUNE DI ROCCASICURA

Eletto il sindaco uscente Fabio MILANO lista “Rocc@futura” voti 248

Lista “La rocca che vorrei” candidato sindaco Idilia Rosa Scarpitti voti 134

Lista “L’altra Italia” candidato sindaco Carmelina Cotardo voti 1

Lista “Lista Alfa” candidato sindaco Danilo Cocco voti 1

COMUNE DI SANT’ANGELO DEL PESCO

Eletto il sindaco uscente Nunziatina NUCCI lista “Orgoglio Santangiolese” voti 147

Lista “Insieme per Sant’Angelo” candidato sindaco Domenico D’ Aquilante voti 116

Lista “Avanti per Vincere” candidato sindaco Giovanni Di Gennaro voti 1

Lista “Progetto Popolare” candidato sindaco Carmine Caiazzo voti 0

COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE

Eletto sindaco Michele LABELLA Lista “Amici in comune” voti 274

Lista “Il paese che vogliamo” candidato sindaco Domenico Giancola voti 189

Lista “ Progetto popolare” candidato sindaco Massimiliano Santaroni voti 3

Lista “Energia Popolare” candidato sindaco Luisa Ciaramellari voti 0

COMUNE DI SESTO CAMPANO

Eletto sindaco Eustachio MACARI lista “Noi ci siamo” voti 1347

Lista “ Risveglio” candidato sindaco Pasquale Montanaro voti 52