Pontile sotto-banchina per i mezzi navali della Guardia di Finanza al porto

TERMOLI. Anche la sezione navale della Guardia di Finanza (Roan) del Molise, di stanza al porto di Termoli, avrà un pontile dedicato.

A realizzarlo sarò la Marinucci Yachitng srl, presso gli ormeggi Unità Navali Guardia di Finanza banchina di riva Porto di Termoli.

Per questo motivo, a firma del comandante in II del porto di Termoli, Francesco Cillo, è stata emessa una ordinanza ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

I lavori saranno effettuati dal 23 settembre al 3 novembre, nei giorni feriali, dalle 7 alle 19.

Sarà utilizzato il Galleggiante “NELL M.”– iscritto al n. 076 di Termoli.

I lavori consisteranno nella fornitura e posa in opera volta alla realizzazione “pontile sotto-banchina” con quota di calpestio per agevolare la salita e la discesa a bordo di mezzi navali minori.

Nel periodo di tempo e nel tratto di mare interessato, nella fascia oraria compresa dalle ore 06:30 sino alle ore 19:30, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ormeggio e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare.

La Società Marinucci Yachting s.r.l., dovrà provvedere inoltre ad interdire sia l’area oggetto dei lavori, mediante l’apposizione di boe gavitelli, personale di guardia al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi.

E’ fatto obbligo a tutte le unità in navigazione nella zona interessata dalle operazioni ed in transito, in ingresso e uscita dal porto, di: a) evitare, in ogni modo, di intralciare le operazioni in corso; b) navigare con la massima cautela, procedendo alla minima velocità consentita e ponendo la massima attenzione ad eventuali segnalazioni ottico – acustiche emesse dalle unità impegnate nei lavori; c) lasciare libere le aree segnalate; d) interrompere immediatamente la navigazione nel caso di fortuito/accidentale avvicinamento all’ unità impegnata nelle operazioni, contattando l’ unità in attività operativa; e) laddove equipaggiate con apparato radio VHF/FM, dovranno essere intrapresi sul canale 16, preventivi contatti con i mezzi navali impegnati nei lavori, al fine di concordare le successive manovre;

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Capitaneria di porto – Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia che per compiti di istituto abbiano interesse ad accedere ed il personale ed i mezzi navali della ditta esecutrice dei lavori. Eventuali unità navali che abbiano impellenti necessità di accedere o uscire dal porto turistico dovranno concordarne le modalità preventivamente con la Direzione dei lavori.