Didattica a distanza all'Alfano causa Covid, la nota della dirigente scolastica Niro

TERMOLI. Esce allo scoperto con una nota ufficiale sul portale dell'istituto Alfano, la dirigente scolastica Concetta Rita Niro, dopo l'attivazione della didattica a distanza integrativa per alcune classi, come da indicazione dell'Asrem, per i contatti avuti da studenti nell'ambito del cluster Covid di Portocannone.

«Si ritiene opportuno comunicare all’utenza scolastica che il provvedimento di attivare la Ddi per alcune classi dell'Istituto rappresenta una misura puramente cautelare dovuta alla risultata positività al Covid-19 di persone che hanno avuto contatto con studenti della scuola e non direttamente degli studenti stessi.

Gli studenti interessati oggi stesso hanno effettuato il tampone ed entro qualche giorno avremo le relative notizie.

In caso di dubbi su eventuali contatti, l'utenza è invitata a contattare direttamente il Dipartimento di Prevenzione dell'Asrem o l'Ufficio di Igiene Pubblica e seguire le loro prescrizioni. Non è competenza della scuola dare indicazioni sul comportamento da tenere.

Il compito della scuola è solo quello di ricostruire la rete dei contatti, in quanto gli operatori scolastici non sono dei medici, e di attuare le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Asrem.

Tale provvedimento è infatti conforme alle procedure indicate dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asrem e tali procedure allo stato attuale non prevedono misure ulteriormente restrittive quali l'attivazione della Ddi per i docenti.

La scuola quindi ha fatto e sta facendo tutto quanto di propria competenza per prevenire rischi. Si invitano pertanto tutti ad avere fiducia nell'operato della scuola e ad attenersi alle disposizioni impartite evitando di diffondere panico immotivato. Si precisa infine che per il futuro, nel rispetto della privacy, le eventuali disposizioni di attivazione della Ddi saranno comunicate alle sole classi interessate (docenti, studenti e famiglie) e che le notizie riportate in un articolo dell'Ansa relativamente alla situazione dell'Istituto Alfano erano già state acquisite dalla giornalista, come si può evincere dal fatto che nella stessa intervista la Dirigente si limitava a confermare tali notizie.

Eventuali futuri comunicati, se ritenuti necessari, saranno effettuati direttamente dal Dipartimento di prevenzione dell'Asrem o in collaborazione con lo stesso.