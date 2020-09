Depuratore, udienze da febbraio ad aprile

TERMOLI. Iniziato ieri, ma solo per sei dei sette imputati, al tribunale di Larino il processo nell’ambito dell’inchiesta sul cattivo funzionamento del depuratore al porto di Termoli. Attività d’indagine nata nel 2015, dopo i primi sversamenti di reflui in mare e proseguita a lungo. Sono state fissate le udienze a partire dal 2 febbraio e fino al 21 aprile. Ci sono decine di testimoni, sia dell’accusa che delle difese, compresi dipendenti comunali e di altri enti. Una delle posizioni è stata stralciata per difetto di notifica e occorrerà ripartire dal Gup. Tuttavia, per tutti è caduta l’accusa più grave, quella di danno ambientale.

Due periodi diversi contraddistinguono l'inchiesta sul depuratore e coinvolgono due amministrazioni comunali, di centrosinistra e della precedente di centrodestra. Si prende in esame il periodo dal 2012 in avanti e per quanto riguarda i problemi dell'ultimo scorcio, si parte dal dicembre 2015. Un'attività d'indagine che ha coinvolto ben 7 persone, tra amministratori pubblici, ex dirigenti, la Crea e anche l'Arpam. A vario titolo, dovranno rispondere di accusa di reato di Getto pericoloso di cose (articolo 674 c.p.) in concorso, poiché hanno omesso di assicurare il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione dell’impianto di depurazione; nonché di realizzare i lavori e le opere necessari a consentire il corretto trattamento depurativo di tutti i reflui convogliati prima dello scarico in mare, omissione d’atti d’ufficio in concorso, perché non si sono mossi per tempo a trovare una soluzione idonea.