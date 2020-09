SAN SALVO. La scomparsa del 60enne impiegato della Pilkington, Antonio Piccirilli, a causa del Covid-19, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Pescara, ha scosso non soltanto l'opinione pubblica, ma soprattutto i colleghi di Antonio.

Stamani, alle 11, nel complesso industriale che sorge in Piana Sant'Angelo, hanno fatto suonare le sirene e c'è stato un minuto di raccoglimento in tutto lo stabilimento, per unire simbolicamente il luogo dove il 60enne lavorava al suo funerale a Cupello, per un ultimo saluto.

Minuto di silenzio osservato con partecipazione e commozione da parte di tutti i dipendenti presenti nel Plant.