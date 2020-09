Da giovedì ripartono le lezioni in presenza in tutte le classi dell'Alfano

TERMOLI. Cessa lo spauracchio Covid all'istituto Alfano di Termoli e aggiungiamo, per fortuna. Dopo tre giorni di classi chiuse e didattica a distanza integrativa per tre delle sezioni della scuola superiore di viale Trieste e via Campania, da domani, giovedì 24 settembre, si tornerà alla normalità.

Le lezioni ripartitanno regolarmente in presenza, come ha reso noto ai genitori e agli alunni delle classi interessate la dirigente scolastica Concetta Rita Niro, con il termine dispositivo Dad, che è stato attivato precauzionalmente, su indicazione del dipartimento di prevenzione igiene dell'Asrem, dal 21 al 23 settembre (oggi).

Ricordiamo che il provvedimento venne assunto nella serata del 20 settembre, dopo l'emersione dei contatti con altri contatti del cluster di Portocannone, legato alla casa di riposo "Villa Adriatica".