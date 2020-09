CAMPOBASSO. Primo giorno di lezioni in presenza anche per gli studenti dell’Università degli Studi del Molise. L’Unimol è stato tra i primi Atenei italiani a permettere agli studenti – a partire dal mese di Luglio – la possibilità di sostenere gli esami in sede in tutta sicurezza nonostante la pandemia.



Nel corso delle scorse settimane gli studenti sono stati esaustivamente informati di quelle che saranno le dinamiche previste per la ripartenza della vita universitaria, cercando di renderla il più possibile normale e riconsegnando ai ragazzi la voglia e la speranza di un percorso universitario in piena regola. Il Rettore ha più volte, nel corso degli ultimi mesi, mostrato la vicinanza ai propri studenti e cercato soluzioni adeguate per i propri iscritti volte a garantire il diritto allo studio.

Come si legge in una delle tante note presenti sul sito dell’Università, la ripartenza è avvenuta in tutta sicurezza.

L’attività didattica dell’Università degli Studi del Molise per l’a.a. 2020/2021, riprende sia in presenza – in totale sicurezza, su più sedi, con nuove aule e nuovi spazi riqualificati, funzionali e pronti – sia in modalità a distanza.

La scelta tra le due opzioni lasciata agli studenti: partecipare alla didattica in aula, senza alcuna necessità di prenotazione del posto. Tutto ciò grazie allo sforzo logistico e organizzativo messo in campo per costruire ed allestire nuove aule, in grado di permettere, nel pieno rispetto delle misure di protezione e delle norme di prevenzione, a tutti, studentesse e studenti, di seguire le lezioni in assoluta sicurezza.

Più aule quindi, per permettere agli studenti di uniformarsi alle indicazioni del Ministero della Sanità e mantenere la distanza di sicurezza. Per coloro che invece preferiscono seguire le lezioni da casa, soprattutto coloro che risiedono lontano dalle facoltà, è prevista la possibilità di seguire le lezioni online in contemporanea a quelle in presenza. La piattaforma sperimentata durante le prime settimane della pandemia da covid-19, che ha permesso agli studenti di effettuare gli esami di profitto e – a coloro che erano ormai giunti alla fine del percorso – di laurearsi, è Microsoft Teams. Una mail esplicativa informa i ragazzi su come procedere all’installazione e all’utilizzo della stessa.

Le facoltà, al loro interno, presentano la – ormai tristemente famosa – segnaletica che ridisegna percorsi e distanze da mantenere. Dispenser con disinfettanti sono presenti all’ingresso di ogni struttura, fuori dai bagni utilizzati dagli studenti, all’ingresso dei bar presenti in facoltà e in ulteriori altri punti. Regole di comportamento accompagnano il percorso che ogni studente, munito di mascherina, persegue spostandosi da una classe all’altra. All’ingresso delle strutture viene rilevata la temperatura corporea, viene chiesto a chiunque entri di disinfettarsi le mani e, in ultimo, viene chiesto di compilare un foglio inserendo i propri dati nell’eventualità di un possibile futuro bisogno di tracciare i contatti.

Nella sede di Giurisprudenza – presso via Manzoni a Campobasso – c’è anche chi ha deciso di iniziare questo nuovo anno scolastico con una lezione all’aperto: parliamo della Professoressa Maria Novella Bettini, docente ordinario di Diritto del Lavoro.