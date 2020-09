GUGLIONESI. Pazienti diabetici si sfogano. Facciamo un passo indietro, ritorniamo alla lettera inviata ai vertici Asrem dall’associazione Diabetici Basso Molise e Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici, coi presidenti Giuseppe Ferrieri e Fernando Giacomodonato.

Una lettera indirizzata al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e al direttore del distretto costiero Giovanni Giorgetta.

Iniziativa nata da diversi sfoghi raccolti sul territorio. Sfoghi che nati già da tempo non trovano risposte.

«Non le trova perché nessuno si degna di darle. E così i pazienti diabetici del basso Molise si trovano di nuovo punto e a capo.

Solo gli utenti? No, anche il reparto! E sapete perché? Perché nel giro di pochi mesi medici e infermieri andranno via. Dopo una vita dedicata al lavoro e al benessere del malato, andranno in pensione. Cosa più che ovvia e giusta, ma… ebbene sì c’è un ma. I pazienti, già allo sbando, lo saranno ancora di più.

Che futuro ci aspetta? Ancora con l’idea di trasferirci tutti a Campobasso?

Un medico, tempo fa, disse a chi sta scrivendo queste righe “la malattia è tua e te la devi vedere tu”, sono passati anni, all’inizio sembrava una frase brutta ma, a pensarci oggi con il senno di poi, è proprio così. Aiutati che Dio ti aiuta, perché loro, i capoccioni, che dovrebbero (usare il condizionale è d’obbligo) aiutarci e tutelarci non rispondono. Non danno risposte concrete, sono gli attuali Ponzio Pilato del 2020.

“Le due dottoresse, diabetologhe, del San Timoteo, nei prossimi mesi andranno in pensione, così come alcuni infermieri- spiegano gli utenti- i pilastri importanti, persone che, oltre alla loro divisa, sono amici, sono diventati parte della quotidianità di noi pazienti. Andando via loro, noi rimarremo su di una barca senza remi. Parliamo di diabetici di tipo 1 e tipo 2, di gente giovane e meno giovane. Di gente micro infusa e non. Immaginate una persona anziana che si vede costretta a raggiungere un altro ospedale, per esempio Campobasso, per fare solo un prelievo che dura 5 minuti o anche meno. Lo immaginate? Noi sì. Immaginate un paziente microinfuso che potrebbe avere un abbassamento di glicemia sulla bifernina. Lo immaginate? L’ipoglicemia è la cosa più brutta che un paziente diabetico possa avere. Potrebbe arrivare a perdere i sensi!”.

Immaginate tutto questo voi che siete ai piani alti e ci lasciate allo sbando, in balìa di noi stessi. Immaginate un paziente diabetico che si sente male e deve esser ricoverato. Dove lo mettete? Invece di aprire un reparto con posti letto, voi che fate? Nulla. Neanche rispondete alle richieste fatte in questi ultimi anni.

Immaginate tutto questo e passatevi una mano sulla coscienza. Dal diabete non si guarisce, il diabete è una malattia subdola. Come un serpente che striscia.

Vogliamo risposte. Vogliamo chiarezza. Il diritto alla salute viene prima di ogni altra cosa!

“Cosa sarà dell'inserimento di nuovo personale, della distribuzione dei presidi, degli ordini e della gestione dei microinfusori, nonché delle gestione delle complicanze dei diabetici?”.

Le complicanze possono essere tante e di varia natura:

Gli organi bersaglio sono l’occhio, il rene, il sistema nervoso e il sistema cardiovascolare.

Il disturbo oculare più frequente è la retinopatia emorragico-essudativa, mentre il più importante è la retinopatia proliferativa, responsabile della perdita o di una grave riduzione della vista e che richiede, data la sua gravità, interventi tempestivi. E chi scrive sa di cosa parliamo poiché sottoposta a laser e punture intravitreali, sì punture nell’occhio.

La nefropatia diabetica, che colpisce il rene al punto che questo organo non filtra adeguatamente le scorie del metabolismo.

La neuropatia è invece una malattia del sistema nervoso: colpisce circa il 30% dei diabetici e si presenta sotto forma di intorpidimento e formicolio agli arti con dolori ai polpacci simili a un crampo, specialmente notturni, diminuita sensibilità e comparsa di ulcerazioni alla pianta dei piedi. Questo disturbo può degenerare il piede diabetico, determinato da lesioni vascolari e nervose che provocano gravi deformazioni ossee e disturbi della vascolarizzazione terminale.

Le complicanze del sistema neurovegetativo e infine forme di coronaropatia e vasculopatia cerebrale (infarto acuto del miocardio, ma anche espressione cronica dell’angina pectoris e ictus cerebrale)».