Covid a Larino: classe chiusa alla Magliano, ancora ferma la scuola dell'infanzia

LARINO. Sale a 4 il numero dei contagi relativo all'ultimo cluster che si è manifestato 48 ore fa, quello del bimbo di 5 anni, poi trasferito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove ora si trova in via precauzionale in terapia intensiva.

Oltre alla madre, sono risultate positive la zia del bimbo, una 12enne e un altro congiunto. Con questa evoluzione, oltre a effettuare tutti i tamponi nella possibile catena dei contatti, per cautela e in applicazione del protocollo Covid dell'Iss relativo dalla didattica in presenza, la classe della scuola media Magliano frequentata dalla ragazzina sarà chiusa, venendo attivata la didattica a distanza integrativa. Chiusa anche la scuola dell'infanzia della Novelli, nel centro storico, quella frequentata dal bimbo, poiché non tutti i tamponi processati hanno prodotti già il risultato epidemiologico.