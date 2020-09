​Luce e gas, è tempo di risparmiare in bolletta

TERMOLI. Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi, il consumo di energia di ogni famiglia è destinato ad aumentare sia per il maggior tempo trascorso in casa sia per l’accensione degli impianti di riscaldamento. L’energia, sotto forma di elettricità e spesso anche di gas naturale, infatti, è un consumo indispensabile per lo svolgimento della nostra vita quotidiana: dall’illuminazione all’uso di tutti gli elettrodomestici e gli strumenti elettronici fino alla cucina e al riscaldamento dell’acqua. È però possibile consumare meno e meglio, riducendo quindi i costi in bolletta e facendo anche del bene all’ambiente grazie al minor quantitativo di emissioni generate.



Nella vita di tutti i giorni, si possono adottare comportamenti virtuosi, partendo da piccoli gesti: ad esempio, spegnere le luci quando si esce dalle stanze o quando è sufficiente l’illuminazione naturale e sostituendo le vecchie lampadine a incandescenza, se fossero ancora installate, con quelle a LED che consumano fino a dieci volte meno a parità di illuminazione. In autunno e in inverno, quando è tempo di riscaldamento degli ambienti, è consigliabile dotare ogni stanza che si vuole raffreddare o riscaldare di un apparecchio: questo per ottimizzare la resa in tutti gli ambienti della casa e mantenere così una temperatura omogenea ovunque. Infine, in generale, bisogna sempre fare attenzione che porte e finestre siano chiuse durante l’accensione dei climatizzatori, per evitare la dispersione dell’aria fredda o calda e quindi uno spreco inutile di energia.

Si può poi ridurre ulteriormente la spesa scegliendo una delle offerte dei fornitori luce e gas attivi sul mercato libero dell’energia, che dal 2022 sarà l’unico dopo il termine dell’alternativa di maggior tutela. È una buona occasione per trovare l’offerta più adatta al proprio profilo di consumo e risparmiare così sulla spesa energetica. La stessa ARERA, l’Autorità regolatrice del settore, ha valutato che col passaggio al mercato libero, una famiglia media con un consumo annuale stimato a 2.700 KWh di elettricità e 1.400 Smc di gas, potrebbe risparmiare rispettivamente 75 e 80 euro all’anno su queste due voci di spesa.

