Manutenzione straordinaria di un immobile, tratto del porto termolese chiuso per 15 giorni

TERMOLI. Una parte del porto di Termoli sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale per un periodo di 15 giorni: la decisione, comunicata a mezzo stampa dal Comandante C.F.(CP) Amedeo Nacarlo, è stata presa in seguito alla necessità di effettuare una manutenzione straordinaria della palazzina demaniale indicata come PS/TM/C, visibile dalla mappa allegata.

Ad effettuare i lavori sarà la ditta La Fenice Group s.r.l. sotto il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche come responsabile dei lavori. Di seguito il testo dell’ordinanza numero 41 del 2020.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTA: la nota prot. n. 6793 datata 17.09.2020 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (assunta al protocollo n. 18485 in pari data), relativa all’occupazione temporanea di un area portuale meglio individuata nell’allegato disegno grafico;

VISTOla nota in data 24.09.2020 dalla Direzione Area IV Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime della Regione Molise, assunta in pari data al protocollo n. 19022, con il quale è stato comunicato che non vi sono motivi ostativi all’occupazione dell’area da parte della Società LA FENICE GROUP S.r.l. per necessità di cantiere legato al carico e scarico detriti;

VISTO il Regolamento del Porto di Termoli Edizione 2018 ed approvato con Ordinanzan.30/2018 in data 13 giugno 2018;

VISTA l’ordinanza n° 22/2020 del 17.06.2020 che disciplina la circolazione veicolare e pedonale nel porto di Termoli;

CONSIDERATO: che le attività in questione richiedono l’interdizione di tratti di strada oggetto dei lavori, al fine della salvaguardia ed incolumità di persone e mezzi;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che nel porto di Termoli dal 25 settembre e fino al 09 ottobre 2020 la società LA FENICE GROUP S.r.l., per conto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, occuperà un area portuale per necessità di cantiere legata al carico e scarico di detriti, così come meglio evidenziata e specificata nelle immagini riportate:

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

Nel periodo di tempo sopra specificato l’area ed il tratto di strada interessato dai lavori di cui al RENDE NOTO, è interdetto al passaggio pedonale e veicolare, ed a qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 2

(Prescrizioni)

La Società LA FENICE GROUP S.r.l., dovrà provvedere ad interdire fisicamente l’area oggetto dei lavori , mediante l’apposizione di barriere, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi.

Articolo 3

(Deroghe)

Non sono soggetti al divieto di cui all’articolo 1 il personale della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, dell’ordine o di emergenza che per compiti di istituto ovvero per necessità abbiano necessità di accedere, oltre che il personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 4

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.