Covid-19, negativi i tamponi effettuati sui dipendenti del Giudice di Pace

TERMOLI. Hanno dato esito negativo i tamponi effettuati sui dipendenti del Giudice di Pace di Termoli. L’esame si è reso necessario dopo che un legale, lo scorso 22 settembre, risultò positivo al virus. Dopo aver ricostruito la catena di contatti, fu scoperto che l’avvocato era collegato a uno degli operatori del cluster di Portocannone.

In seguito al riscontro positivo, la macchina dell’emergenza si è messa immediatamente in moto tramite le operazioni di sanificazione dei locali di via dei Palissandri, che accoglie gli uffici del Giudice di Pace, prima di procedere al test sui dipendenti.

La notizia è giunta nelle prime ore della giornata di giovedì 24 settembre quando i dipendenti hanno ricevuto l’esito negativo dei tamponi: i risultati, comunicati dapprima al Comune di Termoli e poi al Tribunale, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo in città. Nelle prossime ore verrà comunicata anche la data di riavvio delle cause.