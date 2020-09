Tamponi Covid, «Meglio far eseguire i test molecolari al San Timoteo»

TERMOLI. Il Covid-19 tiene banco e non potrebbe essere altrimenti. Oramai sono molti giorni che il Molise non è più free.

Intanto, sulla questione tamponi, polemizza il patologo clinico Giancarlo Totaro.

«Ogni giorno diverse decine di tamponi naso/faringei vengono trasportati da Termoli ,distretto e ospedale, al laboratorio analisi di Campobasso. Visto l'incremento dei casi di positività al Coronavirus in basso Molise, l'avvento della stagione autunnale e soprattutto la ripresa delle attività scolastiche in presenza, sarebbe cosa ormai irrinunciabile fare i test di biologia molecolare anche presso il laboratorio analisi di Termoli in modo da aumentare le possibilità di diagnosi e prevenzione e chiudere con i continui e quotidiani viaggi dei tamponi da Termoli a Campobasso.

Per qualche tempo ancora bisognerà convivere con questa realtà epidemiologica pertanto tale "test" deve diventare una routine come tutte le altre pertanto è bene attrezzarsi quanto prima per perseguire il miglior risultato possibile per la lotta al Coronavirus. Anche all'ospedale di Termoli deve essere possibile eseguire i test molecolari (non solo quello rapido) sui tamponi per rendere più efficiente il sistema ed aumentare il numero totale di tamponi analizzabili quotidianamente.

Il numero di tamponi attualmente eseguiti in basso Molise potrebbe ampiamente giustificare l'attivazione della biologia molecolare anche presso il laboratorio dell'ospedale di Termoli alleggerendo nel contempo anche il carico di lavoro per il laboratorio di Campobasso».