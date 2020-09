GUGLIONESI. L'istituto Omnicomprensivo di Guglionesi si prepara a un'esperienza internazionale di durata biennale che vedrà protagonisti alunni e docenti dei tre licei. La scuola ha recentemente ottenuto cospicui finanziamenti europei nell'ambito del progetto Erasmus+ che consentiranno all'intera comunità scolastica di aprirsi ancora una volta all' Europa e di intensificare il processo di internazionalizzazione della scuola imprescindibile per una formazione di qualità dei propri discenti.

Non uno ma ben due progetti, uno dei quali sarà coordinato proprio dalla scuola del comune basso molisano.

Keep in Touch: Make Tourism Sustainable! è il titolo del primo progetto presentato dall'istituto a cui hanno aderito allievi ed insegnanti provenienti da Grecia, Croazia, Romania e Turchia. Paesi con culture e tradizioni diverse ma accomunati da un unico desiderio: fornire ai cittadini del domani le competenze necessarie per creare un turismo di qualità nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture. Il Molise, e le regioni di provenienza dei partecipanti, sebbene poco conosciute, possiedono una gran ricchezza naturale e culturale che va promossa e preservata garantendo, allo stesso tempo, quel perfetto equilibrio tra economia, etica e ambiente.

Il secondo progetto dal titolo Tolerance and Equality promote kindness- former "No fanaticism- Sport for fair play" a cui parteciperanno allievi e docenti della Lituania, Romania, Turchia e Belgio ha come obiettivo il fomentare nei giovani il rispetto, la tolleranza e l’uguaglianza attraverso lo sport e i giochi di squadra abbattendo il fanatismo e l'odio. Ancora una volta tutti uniti nella diversità per raggiungere lo stesso scopo: vivere in un mondo migliore.

Quest'anno scolastico sarà dedicato alla preparazione del materiale, all'organizzazione delle attività attraverso la piattaforma e-twinning e ai primi contatti virtuali tra gli studenti dei diversi paesi. Nel 2021-2022 si passerà alla fase della mobilità internazionale e gli studenti saranno accolti dalle scuole estere e varranno ospitati della famiglie locali.

Soddisfatta ed entusiasta la dirigente Patrizia Ancora- Siamo molto orgogliosi di essere i protagonisti attivi di questi due progetti europei. I ragazzi avranno modo di migliorare le proprie competenze linguistiche-culturali, impareranno a rispettare ed apprezzare le differenze, avranno maggior consapevolezza del loro essere cittadini europei e porteranno per tutta la vita quel bagaglio di esperienze che permetterà loro di essere i cittadini del domani. Opportunità anche per il nostro Molise perché saranno organizzate uscite nella nostra regione per far conoscere agli amici europei le bellezze della nostra terra cosi da promuovere il territorio su scala internazionale.