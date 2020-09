Portocannone, dopo l'emergenza Covid in paese ritorno alla normalità

PORTOCANNONE. L’attenzione nel basso Molise dalla casa di riposo “Villa Adriatica” si è spostata a Larino. A distanza di una settimana dalla individuazione del primo caso di positività presso la Casa di Riposo di Portocannone, abbiamo raggiunto il sindaco Giuseppe Caporicci per aggiornamenti. Intanto, ribadiamo come tutti i tamponi effettuati tra familiari, sportivi, studenti, nelle varie comunità interessate da contatto con contatti avuti coi positivi sono stati negativi, ultimo quello del Giudice di Pace a Termoli, per cui possiamo affermare che il cordone sanitario ha funzionato.

Sindaco qual è attualmente lo stato della situazione Covid in paese?

«Fortunatamente tutti gli ospiti e gli operatori della casa di riposo risultati positivi, sono asintomatici e stanno bene , salvo un operatore con lievi sintomi influenzali. E’ una situazione che sicuramente rasserena; i soggetti positivi sono sotto stretto monitoraggio dell’Usca (unità sanitaria di continuità assistenziale) che, unitamente agli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Asrem stanno facendo un ottimo lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare in particolare il dottor Oriente ed i suoi collaboratori che sono da mesi fortemente impegnati su questa emergenza nazionale, sempre disponibili eprofessionali anche nel supporto alle amministrazioni comunali che si sono trovate coinvolte in casi particolarmente critici come quello della nostra Casa di Riposo».

C’è preoccupazione a Portocannone per questa vicenda?

«All’inizio si è generato un comprensibile momento di preoccupazione, anche perché non si era in grado di stabilire se si fossero generati dei focolai all’esterno della struttura. Dal momento in cui abbiamo ricevuto gli esiti dei tamponi sui famigliari degli operatori e sui loro contatti , che sono notoriamente risultati tutti negativi, è sicuramente tornata la serenità per una situazione che, allo stato attuale, è pienamente sotto controllo. Alla data di oggi infatti, oltre agli ospiti della casa di riposo,ci sono solo tre operatori che sono inisolamento domiciliare per cui non si ravvisano rischi particolari, tant’è che lunedì tutti i nostri studenti torneranno a fare lezione regolarmente, dopo la sospensione prudenziale delle attività scolastiche in presenza, e da giovedì decadranno le altre limitazioni per i locali commerciali e gli spazi aperti al pubblico».

Insomma, emergenza finita?

«Sicuramente la fase più delicata è passata, fermo restando i monitoraggi sui soggetti positivi in isolamento e sui loro famigliari, e possiamo dire che allo stato attuale sul territorio comunale non ci sono rischi particolari, se non quelli che ci sono in qualunque altro posto considerata la situazione sanitaria in atto. Auguro a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa vicenda una pronta guarigione, con l’auspicio che questadiventi al più presto soltanto uno spiacevole ricordo».