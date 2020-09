Cluster Covid a Larino, parla la madre del bimbo ricoverato a Roma

LARINO. Esce allo scoperto con un post Facebook la madre del bimbo ricoverato al Bambino Gesù di Roma a causa del contagio da Covid.

«Credo sia arrivata l'ora di smettere di stare in silenzio e mettere a tacere tutte queste voci assurde, è giusto che i fatti li sappiate da me la diretta interessata e non da gente falsa e ipocrita nei miei confronti e della mia famiglia.

Fino ad oggi non ho parlato per il rispetto della salute di mio figlio e per tutelarlo in un certo modo fino a dove mi è possibile.

Le persone che mi sono veramente vicino e mi stanno aiutando in qualche modo lo sanno che io non mi sono riferita all'intero paese sulla cattiveria perché grazie a Dio sulla faccia della terra ci sono persone ancora di buon cuore e soprattutto di una delicatezza e buon senso unico, siccome continuo a leggere commenti spiacevoli ci tenevo a precisare questo che io non mi sono permessa in nessun modo minimamente a generalizzare sull'intero paese, e ripeto che chi mi conosce e in questo momento così delicato mi sta vicino sa perfettamente che non era mia intenzione attaccare tutto il paese in cui ci vivo e peraltro ho preso la decisione di ritornarci per farci crescere mio figlio.

Mi auguro che presto tutto questo finisca e serva di lezione a tantissime persone che sanno solo puntare il dito che purtroppo sono difficoltà che troviamo lungo il cammino della vita e nessuno è libero da queste disgrazie purtroppo. Questa volta è toccato a me e la mia famiglia ma poteva capitare a chiunque, perché io non ho portato in vacanza mio figlio come qualcuno ha scritto io ero a lavorare e mio figlio a passare qualche giorno prima dell'inizio scolastico con il papà come è giusto che sia i bambini hanno bisogno di passare del tempo con entrambi perché loro sono innocenti di qualsiasi situazione e devono starne fuori.

Non aggiungo altro perché in questi momenti il mio tempo è prezioso ora più che mai, spero sia chiaro a tanti leoni da tastiera. Buon pomeriggio».