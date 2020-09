CAMPOMARINO. Tornano i Clean Saturday a Campomarino. Una iniziativa battezzata già lo scorso anno e che ebbe anche una partecipazione trasversale.

Col patrocinio del comune di Campomarino, in pista i volontari dell'Aisa e di Ambiente Basso Molise perché "Campomarino merita". Il raduno è avvenuto alle 9.30 in via delle Vacche, ovviamente a numero chiuso per le restrizioni anti-Covid. Obbligo di distanziamento sociale, guanti e mascherine.

L'attività ecologista è programmata fino a mezzogiorno. Già dalle prime battute rifiuti sparsi ovunque sono stati raccolti, come mostrano le foto che documentano la bonifica del territorio.