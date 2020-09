Passa in minoranza e attacca la giunta Bellotti, le accuse mosse dalla D'Astolto

GUGLIONESI. Non si placano gli animi a distanza di due giorni dall’acceso consiglio comunale che ha visto il tema del bilancio al centro degli scontri.

Tema scottante che viene riportato nelle domande dell’ex assessore Elisa D’Astolto, ormai passata dalla parte della minoranza. Domande che hanno messo in crisi sindaco e maggioranza e che hanno aperto un mondo ai presenti all’assise.

Ha chiesto risposte, delucidazioni che però non sono state esaustive. A ogni domanda la riposta più gettonata del pomeriggio consiliare è stata “non è la seduta opportuna per parlare di queste cose”.

Ha dato, finalmente risposta e voce, alle dipendenti della scuola che da oltre un anno non sono stipendiate. Le promesse fatte non possono esser mantenute, lo ha sostenuto la segretaria comunale Gabriella Conti, rispondendo precisamente alla domanda posta dalla D’Astolto.

Ecco un passaggio della lunga interrogazione dell’ex assessore.

“Nessuna programmazione sulla Istituzione Mimì del Torto, che merita un’analisi a sé stante e che non si esaurirà in questa Sede certamente. Una Istituzione degna di ogni rispetto che spesso viene utilizzata a soli scopi elettorali. Il Sindaco, ma soprattutto dell’Assessore delegato Addesa, organizzano riunioni per raccontare favole sui pagamenti degli stipendi a chi ha operato dignitosamente come lavoratore presso la Scuola. Sono state fatte riunioni con genitori e insegnanti in cui si è assicurato che, approvato il bilancio (questo bilancio) sarebbero stati tutti pagati (anche per il prima). Purtroppo nel bilancio ci sono solo 28.000,00 euro, ma l’assessore Addesa con il Sindaco accompagnatore dichiara a tutti che tutto sarà sistemato. E sulla base di che?

Sulla base di una lettera formalmente inviata dal nuovo Presidente della Mimi Del Torto che non può redigere nessun bilancio, e con la nuova apertura dell’anno scolastico le insegnanti sono state assunte dalla Istituzione.? (se lo sono state e si vedrà...)…. e con quali regole sono state assunte? Inoltre mi chiedo come mai per i debiti fuori bilancio che sono ai punti successivi i soldi nel bilancio sono stati messi...? perché la struttura di vertice ha fatto una ricognizione di quanto occorreva e ha invitato la ragioneria a metterci i soldi in quel capitolo che si chiama “Oneri Straordinari”. E come mai la stessa cosa non avvenuta sul capitolo dedicato alla Mimi Del Torto...??? perché nessuna ricognizione poteva fare né il Presidente (come ha espressamente dichiarato e invito formalmente il Segretario Comunale a inoltrare alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti la nota del 17.08.2020 prot.0008719 firmata dalla Presidente A. Leone) tanto meno l’assessore Addesa, dichiarando solo favole che non trovano piedi per camminare.

Allora io chiedo formalmente e in questa sede al segretario comunale, in qualità di consulente dell’ente, assumendosi piena responsabilità di ciò che dirà, è vero che dopo il bilancio approvato sarà possibile pagare le maestre e chi vanta i soldi per l’istituzione?”

Dove sono finiti i soldi che dovevano servire per pagare le dipendenti? La segretaria Conti dopo aver dato riposta negativa e aver spiegato che soldi non ce ne sono e, dopo aver sentito parlare di sparizione di danaro, facendo lei parte dell’anticorruzione ha affermato che tutto questo deve esser inevitabilmente controllato e se davvero i soldi sono spariti sarà compito della finanza effettuare i dovuti controlli.

“Quindi tutto ciò che è stato dichiarato dall’assessora Addesa alle maestre, alle suore, è falso! E non avrebbe potuto essere diversamente perché non esiste un bilancio da cui fare una ricognizione di quanto si deve. Ma d’altronde lo stesso Sindaco e l’Assessore nelle riunioni con la Mimi del Torto hanno dichiarato pubblicamente che da lì sono spariti una notevole somma di denaro. Lo hanno ascoltato tutti…ma come mai non denunciano l’accaduto se lo conoscono...? così come conoscono perfettamente che la Banca nel 2020 ha ritirato i 10.000,00 che sono stati dati alla Istituzione…forse il Comune li aveva anticipati?? E con quale autorizzazione del Consiglio Comunale...??? Più di una volta il Segretario Comunale in Giunta è stato sollecitato a pagare le maestre ed ogni volta il segretario ha detto che si sarebbe potuto pagare se si conoscessero le somme e i debiti. Quindi come fa l’assessore Addesa a dichiarare che si paga? ma se ha stanziato solo 28.000,00 euro in bilancio! Tutte fantasie, favole! Questa è Una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e non la Casa di Cenerentola come si vorrebbe che fosse, dove i topini si trasformano in condottieri e le zucche in carrozze”.

Ha proseguito, poi, la D’Astolto affermando che “Ci sarebbero mille altri motivi per i quali questo bilancio, se pur tecnicamente perfetto, è un bilancio finto in termini di programmazione assente, o più correttamente un bilancio finalizzato, ma solo verso qualcuno, ma non certamente alla Collettività di Guglionesi. Purtroppo tempi di un intervento non sono troppo ampi ed è giusto che sia così, ma non posso votare a favore di una falsa rappresentazione della che si ritrova in questo bilancio, e preannuncio consegnando nelle mani del Segretario Comunale la mia nota di distaccarmi completamente da questa compagine e dichiaro formalmente di lasciare la maggioranza, perché non ha più senso restare in una maggioranza di cui ormai da tempo non condivido più nulla”.

La lettera, piena di interrogazioni, presenta vari e numerosi punti che possiamo riassumere così. “Non vi è una programmazione economica sul cd. territorio, in termini di sostegno alle imprese e alle aziende, eppure si parla di “rinascita”. Non vi è una programmazione di recupero e tutela dell’Ambiente, Nessuna programmazione finalizzata al sociale: se poi per programmazione si intende consentire ad alloggiare persone “indicate” da un Ente Sovracomunale di Ambito che si aggirano nel Comune al solo fine di affollarne gli spazi, senza alcuna professionalità che è necessaria in tutti i Comuni che sono sottorganico come il nostro. Molto cospicua invece è stata la somma prevista da erogare per contributi per i cd. Eventi da erogare per feste e quant’altro, i cui risultati sono ben chiari in questa seduta di Consiglio, dove siamo tutti chiamati in merito al riconoscimento di debiti fuori bilancio”.