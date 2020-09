«Altra dottoressa di Guardia medica aggredita in Italia, in sicurezza subito tutte le sedi molisane»

TERMOLI. «Bisogna mettere in sicurezza tutte le sedi di Guardia medica compresa quella di Termoli. La sicurezza dei medici e soprattutto delle dottoresse di notte è affidata ad una lastra di sottilissima "bachelite" ed un semplice e fragilissimo vetro».

Appello-denuncia da parte del patologo clinico e sindacalista Fimmg-118 Giancarlo Totaro.

«Chi risponderà in caso di una eventuale aggressione non contenuta da questi fragilissimi sistemi di protezione e contenimento ambientale?

Appare evidente che, tra le alte cose, la sede di guardia medica di via del Molinello non può garantire la sicurezza dei medici in servizio.

Speriamo che mai succeda nulla, ma bisogna ricordare che i medici di guardia medica e soprattutto le donne sono tra le vittime più frequenti di aggressione, ma comunque non la sicurezza dei medici deve essere tutelata e le sedi devono essere anche idonee a questo scopo.

Un'altra collega di "guardia medica" ha subito violenza in Calabria e non l'unica di questo mese.

Ritengo che sia assolutamente necessario esprimere la solidarietà di tutti i colleghi pubblicamente sempre ed ogni volta che succedono questi episodi di ingiustificabile violenza.

Sicuramente l'aggressione di una dottoressa fa meno notizia di una avance ad una starlette, non si faranno trasmissioni televisive con grandi audience legate alla morbosità del pettegolezzo sul mondo dello spettacolo... ma un momentaneo e fugace passaggio mediatico e dal giorno dopo si può ricominciare fino alla prossimaaggressione nell'assoluto disinteresse delle istituzioni per garantire la sicurezzasul lavoro fino aderubricare questi episodi, come per una collega siciliana, a semplici incidenti sul lavoro.

Una dottoressa aggredita/stuprata/umiliata mentre cerca di salvare la vita delle persone purtroppo suscita meno interesse di episodi, sicuramente anch'essi condannabili, molto meno gravi che avvengono nel mondo dello spettacolo.

In Molise le sedi di guardia medica sono a rischio per la sicurezza dei medici?

La sede di Termoli, per esempio, con una lastrina di bachelite e un fragilissimo vetro può garantire la sicurezza dei medici e delle dottoresse in servizio?

Ancora una volta rivolgo un appello alle autorità molisane affinché si attivino preventivamente a rendere sicure tutte le sedi di Guardia Medica sperdute in ogni donde del nostro Molise ed a farlo in modo sistematico ed urgente nel rispetto dell'Air Molise che è legge regionale in vigore ormai da diversi lustri, senza aspettare che anche il Molise porti le sue vittime agli onori della cronaca».