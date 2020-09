Selvaggia Lucarelli e non solo, il Molise fa il pieno di lodi ma la politica... dorme

TERMOLI. Il chitarrista Moore sulla rivista Rolling Stone dichiara: «Voi Italiani dite che il Molise non esiste, ma io ci andrei a vivere» Ultimo ma non meno importante testimonial di una lunga lista di ammiratori del Molise che non potevo trascurare nel presente articolo.

Ci sono persone sorprendenti. Ed anche irritanti. Qualunque notizia date, loro rimangono impassibili. Comprensibile, se comunichiamo che è morto il nostro gatto, di cui a loro non importa nulla. Ma anche se dite loro che Termoli Calcio ha vinto il campionato, evento in eclissi totale da molti anni, la loro imperturbabilità rimane salda e decisa.

Si potrebbe pensare che la loro tranquillità si appropri di qualche pausa solo per eventi nazionali o internazionali: la costituzione di un nuovo governo,la morte di un Papa, lo scoppio di una nuova guerra. Ed invece, anche in queste grandi occasioni, essi non danno alcun segno di partecipazione emotiva. Come i membri di una monarchia o di una famiglia nobile plurisecolare educati sin da piccoli a controllare i sentimenti, a non manifestare le emozioni.

Quanto sopra è una rilevazione sul comportamento di alcuni singoli cittadini che hanno piena libertà di agire come vogliono.

Ma quando una notizia, un evento, un giudizio riguardano una regione, e specificatamente il Molise, i responsabili di essa, gli amministratori di essa, i politici che la rappresentano devono in qualche manieraintervenire, reagire o no? Ed ora entriamo nello specifico.

Qualche tempo fa, due personaggi di grande popolarità, Bonolis e Panariello, nei loro interventi televisivi tendenti a far ridere, inserirono battute sul Molise. La prima è la più nota “ Il Molise non esiste”.La seconda “Per punizione ti mando in vacanza nel Molise”. Qualche altro comico di secondo livello,a corto di creatività, ripeté le stesse battute.

I responsabili dell’immagine di 330.000 abitanti della piccola regione non fecero una piega. Politici e responsabili delle istituzioni molisane non ventilarono alcuna dichiarazione, né di sdegno né di disprezzo. Forse vollero attuare una strategia snobistica: e che noi ci mettiamo a replicare a dei comici?

E soltanto l’associazione dei Molisani a Roma rispose con un comunicato stampa esprimendo l’indignazione e la vanificazione che suddette battute producevano sugli sforzi indirizzati alla promozione turistica del Molise. Ed anche il sottoscritto replicò con un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano Romolo + Giuly, la serie televisiva Tv prende in giro il Molise.Ma la regione è un vero gioiello in cui descrivevo alcune bellezze paesaggistiche del Molise e concludevo ponendo in evidenza che un quadro non si giudica dalle sue dimensioni ma dal talento del pittore.

Ma quanto sopra, il ridicolizzare una regione che ha il numero di abitanti di un quartiere di Roma, si trasformò in maniera inspiegabile e misteriosa, come per incanto in acqua benedetta, diffusa con l’aspersorio, sulla stessa regione insieme agli osanna, apprezzamenti e stupori. Provenienti non solo dall’Italia, da giornali con tirature nazionali. Ma anche dall’estero, addirittura dagli Usa.

Inoltre turisti normali, senza alcun interesse personale, davano la loro testimonianza sulla bellezza del Molise, sia costiera e Termoli in particolare, sia collinare, sia montana .

Alcuni si sono prodigati perfino nel fare raccomandazioni circa l’opportunità di curare alcune parti della nostra regione. Quasi temessero che alcuni punti di degrado già offensivi alla vista proliferassero minacciando ulteriormente le bellezze naturali del Molise.

Dai giornali alla rete il passo è normale. E si ebbe l’esplosione mediatica,quando la giornalista Selvaggia Lucarelli dichiarò quest’estate vado in vacanza nel Molise

Ma non solo fece quanto disse. Di più. Scrisse un reportage ricco di lodi e puntuale su molte località, dimostrando di averne calpestato il suolo ed ammirato la bellezza con i suoi occhi.

Fin qui potrebbe considerarsiancora normale. Ma ciò che rivelerà un qualcosa di strepitoso, un vero e proprio innamoramento è stata la sua dichiarazione fattuale di alcuni giorni dopo in Molise compro casa.

Insomma siamo al punto più alto di un onda atlantica,una di quelle amate dai praticanti il surf in cui non ci sono parole, ma fatti: soldi, un notaio,un rogito.

Quanto sopra ci dice che il Molise ha visto cadere dal cielo su di sé, da circa un biennio una serie di regali mediatici provenienti: da qualsiasi latitudine e longitudine nazionale e mondiale, da soggetti anonimi ma dal preciso profilo di turisti incantati dal Molise, da pezzi giornalistici di quotidiani settimanali e riviste specializzate nel turismo, da personaggi Vip come testimonial spontanei, visibili per la loro notorietà in tutti i media compreso la Rete.

In sintesi: una campagna pubblicitaria spontanea articolata con vari testimonial (famosi e non) ed una gamma ampia di strumenti mediatici,il cui costo sarebbe stato enorme. E rispetto ad esso lo striminzito budget pubblicitario del Molise sarebbe uno starnuto finanziario. Per capirci: come una mosca rispetto ad un elefante.

E cosa fanno i responsabili del destino di questa regione ?

Nulla ed in silenzio. In questi mesi non ho sentito alcun segno di vita,alcuna emissione orale, alcuna visione programmatica che tenesse contodei forti e ripetuti messaggi di apprezzamento per il Molise.

Impassibili. Niente di niente quando il Molise era preso in giro

Impassibili. Niente di niente, ora, in cui le sue bellezze vengono riconosciute ed apprezzate

Il nocciolo è: il Molise esiste eccome. Ma sono i responsabili del destino del Molise che sono irreperibili, latitanti, always fugitive.

Luigi De Gregorio