TERMOLI. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, ieri ed oggi – 26 e 27 Settembre - in 2300 piazze italiane sono presenti circa 12000 volontari per la campagna Orchidea UNICEF.

A Termoli, in particolare, lo stand dell’associazione di volontariato Valtrigno è presente in Piazza Monumento.

Nonostante il tempo un po’ uggioso, i volontari- cordiali, disponibili e gentili - aspettano chi ha deciso di aderire alla campagna e regalare un’orchidea in occasione della festa dei nonni, contribuendo allo stesso tempo ad una causa benefica fondamentale. Il tutto, anche in questa occasione, nel rispetto della normativa e delle indicazioni anti contagio.

Con il contributo di soli 15 euro sarà possibile acquistare 60 bustine di alimenti terapeutici per curare i bambini malnutriti. Una causa che acquista ancor più importanza in un anno segnato anche dalla pandemia da covid-19.

“Al livello globale – infatti – 149 milioni di bambini soffrono di ritardi nella crescita, risultando troppo bassi per la loro età, mentre 50 milioni sono deperiti, ossia troppo magri in proporzione alla propria altezza. Altri 40 milioni di bambini sotto i 5 anni sono invece in sovrappeso o obesi. La malnutrizione è la combinazione di diversi fattori: insufficienza di proteine, zuccheri e micronutrienti, frequenza di malattie e infezioni, consumo di acqua non potabile, carenza di controlli medici e scarsità di igiene.”

Ed è per questo che è così importante aderire alla campagna benefica.

“L’UNICEF, grazie ai fondi raccolti con la distribuzione delle piantine di Orchidea, potrà attuare programmi per mamme e bambini, volti a contrastare situazioni di deprivazione nutrizionale o carenza di micronutrienti, migliorando lo stato di salute complessivo dei beneficiari.”

Dopo aver scelto l’orchidea che preferite tra quelli presenti sullo stand – al quale si potrà accedere dopo aver disinfettato le mani - , i volontari provvederanno a lasciarvi un opuscolo informativo relativo a quelle che sono le azioni e gli scopi della campagna, oltre ad una ricevuta che attesta l’importo donato, la data della donazione e la campagna alla quale si è scelto di aderire.

Nello stesso opuscolo, inoltre, sarà possibile trovare delle indicazioni per curare al meglio la vostra orchidea.