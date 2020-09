Mari inquinati dai rifiuti, Regione Molise inerte sul recupero e l'incentivo ai pescatori

TERMOLI. In attesa che la Regione Molise si svegli sul progetto che autorizzi e finanzi il recupero dell’immondizia in mare, quella che finisce nelle reti, ormai al 50% del volume del pescato, per arrivare a un corretto smaltimento e soprattutto a incentivare gli operatori marittimi nel contribuire a ripulire il Mare Nostrum, sempre più ingombro di plastica e altri materiali, a Termoli, nel porto, c’è chi ha avuto uno scatto di orgoglio virtuoso. Ma non basta per porre rimedio all’inquinamento dei mari.

Nel maggio 2019, in piena campagna elettorale, partecipammo a una manifestazione di presentazione del programma Flag costiero al porto turistico della Marina di San Pietro a Termoli. Un progetto interessante, che estendeva per la prima volta anche agli altri comuni, oltre quella che ospitava l’evento, un programma relativo alla pesca. Tra i cinque obiettivi concreti da cogliere, quello di svuotare il mare dalla plastica.

Il Flag Molise costiero e l’agenzia Eurorelations Geie, in ossequio al principio della trasparenza, organizzarono, a conclusione del progetto InFORmare, una conferenza presentazione di bilancio delle attività e le prospettive di sviluppo della comunità di pesca molisana individuate durante le sessioni dei corsi di formazione sulla diversificazione delle attività economiche nelle zone di pesca. In prospettiva l’azione del Flag era rivolta alla promozione di azioni di rafforzamento delle politiche di tutela della risorsa-mare e del pescato attraverso accordi tra pescatori ed autorità pubbliche, con il progetto pilota “Un Mare ...a Rifiuti Zero” azioni di diversificazione attraverso la implementazione di filiere pesca- ristorazione, pesca-ospitalità, pesca-cultura con il progetto “Itinerario gastronomico sulle ricette della antica tradizione marinara”.

Il Flag, attraverso la rimodulazione del piano di azione, avrebbe cercato di reperire risorse a sostegno di questi due progetti. Beh, che fine hanno fatto? Interessante fu la statistica che ha rivelò Domenico Guidotti di Federcoopesca, metà di quello che finisce nelle reti è immondizia e con l’ausilio di Capitaneria di Porto e istituzioni, i pescherecci sarebbero stati dotati di contenitori per smaltire a terra plastica, vetro e altro, non più rigettati in mare. Allo studio anche forme di incentivazione con sgravi. Ma in questi sedici mesi non è accaduto nulla e di alcuni giorni fa è stato il grido d’allarme lanciato dall’assessore all’Ambiente Rita Colaci e dalla presidente degli armatori Rita Colaci.

Indirizziamo questa istanza al Governatore Donato Toma, titolare della delega alla pesca, affinché possa muoversi con la giunta e poi nel Consiglio, per varare una legge e l’adeguata copertura finanziaria per far sì che i pescherecci possano riportare i rifiuti a terra e smaltirli adeguatamente.