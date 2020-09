Salvò 80enne accoltellata, arriva l'encomio a un agente della Penitenziaria molisano

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Ha studiato alla scuola elementare Francesco Jovine, basta questo per identificarlo come molisano, lui, 43enne agente di Polizia penitenziaria originario di San Giuliano di Puglia.

E’ sposato, con due figli, e da ora si potrà fregiare dell’encomio solenne ricevuto per aver salvato un’anziana donna accoltellata in strada a Trezzano sul Naviglio, nell’hinterland meneghino.

“Libero dal servizio, dando prova di encomiabile spirito di iniziativa e spiccate capacità operative, Stefano Giuliano Romano interveniva per bloccare un’aggressione a mano armata perpetrata ai danni di una donna che era già stata colpita al collo da un fendente e dopo aver bloccato e disarmato l’aggressore lo traeva in arresto”.

E’ questo l’encomio con cui è stato premiato Stefano Giuliano Romano, per un episodio avvenuto nel 2018, disposto dal Ministero della Giustizia.

Lui è in servizio nel carcere di Opera, uno di quelli resi celebri da Tangentopoli (al pari di San Vittore).

Era libero dal servizio e si trovava a Trezzano (lui risiede con la famiglia a Gaggiano) quando all’improvviso sentì le urla di una donna, si avvicinò e vide una 66enne con problemi psichiatrici accoltellare una 80nne.

Ben sette i colpi sferrati con la lama di un coltello da cucina, in punti vitali, come collo e torace, riducendo la vittima dell’aggressione in fin di vita.

Immediato il suo intervento a tutela della vita della signora ferita gravemente.

L’allora 41enne agente della Penitenziaria molisano ha disarmato l’aguzzina di turno, che poi venne arrestata, mentre la 80enne fu portata d’urgenza all’ospedale di zona.

E’ il secondo riconoscimento per Stefano Giuliano, dopo aver avuto anche il “Trezzanino d’Oro”, per volontà del sindaco della località lombarda Fabio Bottero.

“Un provilegio ricevere questa pergamena – ha commentato Romano sulla stampa locale milanese – la lunga esperienza come agente della penitenziaria mi ha consentito di agire con lucidità e disarmare la donna, togliendole di mano il coltello con cui avrebbe potuto sferrare un colpo mortale. Non mi reputo un eroe: ho solo fatto il mio dovere”.